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Агент Сулейманова: «Летом он не вернётся в „Пари НН“»

вчера, 12:58

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, надеется, что его клиент останется в московском клубе.

Я думаю, что у Тимура всё будет в порядке. Что касается конкуренции с Дзюбой, то сейчас Артём занимается своим здоровьем, получается, что Тимур конкурирует сам с собой. Он трудится и работает, дальше вопрос к тренерам.

Наверное, Сулейманов летом не вернётся в «Пари НН». Надеюсь, он выполнит до конца условия выкупа и станет полноценным футболистом «Локомотива».

Сулейманов провёл за «красно-зелёных» 15 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевую передачу. Напомним, 23-летний россиянин находится в «Локомотиве» в аренде с опцией выкупа из «Пари НН».

Ранее «железнодорожники» объявили об аренде нападающего «Тулузы».

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aq6w88g7n59u
aq6w88g7n59u
вчера в 12:59
Вполне добротный игрок для Локомотива, а Дзюба наверняка резко сдаст.
Гость
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