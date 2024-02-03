Агент Сулейманова: «Летом он не вернётся в „Пари НН“»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, надеется, что его клиент останется в московском клубе.
Я думаю, что у Тимура всё будет в порядке. Что касается конкуренции с Дзюбой, то сейчас Артём занимается своим здоровьем, получается, что Тимур конкурирует сам с собой. Он трудится и работает, дальше вопрос к тренерам.
Наверное, Сулейманов летом не вернётся в «Пари НН». Надеюсь, он выполнит до конца условия выкупа и станет полноценным футболистом «Локомотива».
Сулейманов провёл за «красно-зелёных» 15 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевую передачу. Напомним, 23-летний россиянин находится в «Локомотиве» в аренде с опцией выкупа из «Пари НН».
Ранее «железнодорожники» объявили об аренде нападающего «Тулузы».