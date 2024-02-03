Агент Кривцова: «В Европу ему уходить ещё рано, хотя предложение было»

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вчера, 11:20

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной России , рассказал о планах своего клиента.

Никита — игрок высокого уровня, возможно, через года-два он будет лучшим футболистом России. «Краснодар» — хороший клуб, занимает первое место. В Европу ему уходить ещё рано, хотя предложение было. Подождём до лета, сперва нужно стать чемпионом России.

В текущем сезоне Кривцов провёл 22 матча, забил 2 мяча и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.

Ранее «Краснодар» сообщил о продлении контракта с Кривцовым.