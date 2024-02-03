Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Кривцова: «В Европу ему уходить ещё рано, хотя предложение было»

вчера, 11:20

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной России Никиты Кривцова, рассказал о планах своего клиента.

Никита — игрок высокого уровня, возможно, через года-два он будет лучшим футболистом России. «Краснодар» — хороший клуб, занимает первое место. В Европу ему уходить ещё рано, хотя предложение было. Подождём до лета, сперва нужно стать чемпионом России.

В текущем сезоне Кривцов провёл 22 матча, забил 2 мяча и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.

Ранее «Краснодар» сообщил о продлении контракта с Кривцовым.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Пари НН» озвучили задачу на вторую часть сезона
Вчера, 14:30
Глушаков: «Не задумывался о том, когда будет решение по „Ростову“»
Вчера, 13:11
Агент Сулейманова: «Летом он не вернётся в „Пари НН“»
Вчера, 12:58
Канчельскис: «В новой книге опишу всю действительность нашего футбола»
Вчера, 12:56
Карпин назвал лучший матч сборной России под его руководством
01 февраля
Карпин готов тренировать в Ла Лиге за меньшие деньги, чем в «Ростове»
01 февраля
Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 14:16
Хороший футболист, но очень простой парень. Зачем-то набил на шее цифру 88. Выше воротника. Кто интересовался, видел. В Европее это считается неонацистским знаком. (8 буква латинского алфавита - H, 88 = HH. Heil Hitler — «Да здравствует Гитлер!», «Слава Гитлеру!»). Чувак по дурости себе карьеру подпортил.
d29gz4yuncjc
d29gz4yuncjc
вчера в 12:13
Кривцов доволен своим клубом и не планирует покидать “Краснодар” до конца сезона.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:58
Поиграть в европе ни когда не рано,а вот поздно может случиться !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 