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Шпинёв: «Приоритет Джикии – остаться и продолжить карьеру в „Спартаке“»

вчера, 11:54

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия хочет продолжить карьеру в стане «красно-белых». Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв.

Пока что нечего сказать абсолютно. Сейчас решения нет. Всё находится в рабочем процессе, ведём переговоры. Приоритет Джикии – остаться и продолжить карьеру в «Спартаке». Вокруг Георгия творится истерика, это не на руку ему. Но сейчас всё нормально.

Интерес от «Краснодара» и клубов Турции? От «Краснодара» никто не выходил. Если бы что-то было серьёзное, мы бы поговорили, но разговора не было. По Джикии были и есть масса звонков и предложений. Мы работаем и рассматриваем их. Решение будет принимать сам Георгий. В конце чемпионата станет известно, где Джикия продолжит карьеру. Напомню ещё раз, что приоритетом является остаться в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что «Ростов» готов рассмотреть кандидатуру капитана «красно-белых».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:14
Вот и поглядим- что это за "Сухов", как говорилось, в первом советском вестерне...
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:11
Еще пару слов, про Зобнина. У Карреры- он стал личностью!!! Талантливый парень, многообещающий, блистательно провел чемпионский сезон!!! Но, сначала, один клоун- Тедеско, а затем, и второй- рыжий, окончательно сгубили талант Зобнина. Но верхом идиотизма, было, диспетчера Зобнина, который должен быть в центре и видеть, вести игру команды, задвинуть на правый фланг!!! Случилось это, в одном из последних матчей прошлого сезона... Не помню, точно, с кем. Эксперементы Абаскаля- глупые и неуместные, с Зобниным, с дроблением тандема Промес-Соболев, говорят сами за себя...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:07, ред.
Молодой из голандии Виктор по моему не в те руки попал , а так конечно интересно посмотреть на что способен. Ведь первые две-три игры все хорошо показывают. Вон Бонконго и сейчас его считаю хорошим игроком , но с Абаскалем....???
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:04
Вот ему надо было и играть крайнего , но за неимением хороших центральных решили ему поменять амплуа. А по Зобнину , то на мой взгляд вообще не тянет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:01, ред.
Ну травмы , карточки , не в форме...можно и заменами. А так у рыжика Игнат и Дуарте любимчики , а игната с высунутым языком и одним финтом хватает на 65 минут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:40
А тогда Дуарте на лавку, а он креатура Абаскаля, который никогда не признает ошибочность этого трансфера. Все упирается в личность рыжего.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:39, ред.
Так ведь я всегда говорю- чем больше, тренер требует покупок, тем меньше ему веры. Я не случайно, так часто вспоминаю Великого Бескова и ваш Легендарный Спартак. Бесков никогда не требовал сильных готовых игроков, он сам их растил и воспитывал!!! Даже приход братьев Мачаидзе в Спартак был не прихотью Бескова, а ссорой братьев с Н.Ахалкаци. Сейчас у вас самая большая интрига это ваш молодой талант из Голландии! Мне лично очень интересно! Главное чтобы Абаскаль не загубил его талант.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:38
Это не мои слова, это слова коуча Спартака. А мне то по большому счету все равно. Я помню как в Амкаре Джикия даже левого крайнего защитника играл. Просто рыжий сложный человек, с завышенными амбициями. Мне кажется. что Джикия уйдет. Могу ошибиться. Но тот факт, что и Зобнин и Джикия сильно сдали за последние 2 года неоспорим. А жаль.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:31
Привет Виктор...!!! Очень доходчево и развернуто...Вот ни кому столько покупок не делали , как Абаскалю...посмотрим в мая на результат...или очередной бездарь окажеться
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:16
Привет, Володя!!!
В Спартаке, Бескова, никогда, даже темы такой не было- правоногий или левоногий. В команде был состав, который играл на любой позиции, а если вспомнить, что у Бескова, команда, практически не играла навесами, то вопрос о том, кто какой ногой играет- вообще никогда не стоял! Даже такой бегунок как С.Шавло, менялся флангами в зависимости от ситуации...

Что касается Джикии, то он мне напоминает вашего защитника Б.Позднякова, который впоследствии перешел к нам, в ДИНАМО. Тоже, малоэффективный в обороне, но часто подключавшийся к атаке и даже, где-то, внешне похож на Джикию- оба кучерявые. По стилю игры- очень похожи. Борис, тоже, видел себя больше в атаке, нежели в обороне.

Я не советчик Спартаку- кого брать, кого оставлять, но мне, Джикия нравится. Есть футболисты- рожденные, для той или иной команды. Как, когдато- Нетто, братья Старостины, Черенков и др. Так вот, Джикия- прирожденный спартаковец!!! Но каждому футболисту нужен тренер, чтобы направить его действия в нужное русло. Сейчас, невозможно себе представить Черенкова, не у Бескова, а где-то в другой команде... Да хотябы, Юрку Гаврилова взять. В ДИНАМО, у Севидова, он практически не играл, а в Спартаке- стал ЛЕГЕНДОЙ!!!!!!!

В вашего Абаскаля, я, как не верил, так и не верю. Но, это ваши дела... Желаю Удачи, Легендарному и Великому советскому Клубу!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:02, ред.
А даух правоногих можно ставить...??? ..)
И какая разница два правоногих (коих почти во всех командах) и два левоногих...Это говорят Толя , что бы говорить. Конечно в идеале нужны разноногие
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:26
Говорят нельзя двух левоногих ЦЗ ставить. А они оба с левой рабочей ногой.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:17
Джикия не соответствует уровню амбиций Спартака.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:50, ред.
Да ну Толя. А почему Бабича и Джикию поставит вместе нельзя. Хотя ответ твой я примерно знаю и свой тоже
galem72
galem72
вчера в 12:40
Джикия времён игры с Жиго и сейчас — две огромные разницы. Прошло всего 4 сезона, а он опустился на такой уровень, что лучше проститься с ним на мажорной ноте предстоящим летом. У любого игрока рано или поздно наступает спад в игре. Георгию бы лучше сменить прописку, нежели полировать лавку в Спартаке в ожидании чуда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 12:32
А выход то фактически один. На лавке либо Джикия, либо Бабич. Но Бабич то посильнее. Так?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:22
Думаю , что Георгию с Абаскалем надо переговорить найти общий язык и все у него сложиться нормально.
Не самый же плохой центральный защитник в РПЛ он , хотя и были провалы особенно в последнее время и лишним весом
112910415
112910415
вчера в 12:21
сократить зарплату, если чё
Hauptman
Hauptman
вчера в 12:06
Есть игроки, которых недооценивают, Джикия, как раз тот, которого всегда пытаются переоценить. Побольше таких спартаку и он никогда не будет чемпионом.
lotsman
lotsman
вчера в 11:58
Если Спартак не продлит контракт с Джикией, он совершит большую ошибку. Джикия чисто спартаковский игрок. Он пропитан духом Спартака. В другой команде он не сможет так заиграть.
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