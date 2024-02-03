Шпинёв: «Приоритет Джикии – остаться и продолжить карьеру в „Спартаке“»

Защитник «Спартака» и сборной России хочет продолжить карьеру в стане «красно-белых». Об этом сообщил агент футболиста .

Пока что нечего сказать абсолютно. Сейчас решения нет. Всё находится в рабочем процессе, ведём переговоры. Приоритет Джикии – остаться и продолжить карьеру в «Спартаке». Вокруг Георгия творится истерика, это не на руку ему. Но сейчас всё нормально.

Интерес от «Краснодара» и клубов Турции? От «Краснодара» никто не выходил. Если бы что-то было серьёзное, мы бы поговорили, но разговора не было. По Джикии были и есть масса звонков и предложений. Мы работаем и рассматриваем их. Решение будет принимать сам Георгий. В конце чемпионата станет известно, где Джикия продолжит карьеру. Напомню ещё раз, что приоритетом является остаться в «Спартаке».