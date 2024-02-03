Агент Антона Миранчука: «Подтверждаю интерес из Турции, но мы остаёмся»

Футбольный агент рассказал о будущем полузащитников «Локомотива» и .

У обоих игроков истекают контракты по окончании этого сезона.

Они отрабатывают свой профессиональный контракт. Я говорил, что зимой они вряд ли куда-то уйдут. Но почему бы и не уйти летом? Посмотрим, что будет.

Миранчук в Турции? Он не собирался сейчас куда-то уходить. Да, интерес на самом деле есть, подтверждаю, но сейчас мы остаёмся. Не хотим бросать клуб в середине чемпионата, Антон сам не хочет сейчас уходить. По поводу переговоров с каким-то клубом – пускай сербские агенты и лжецы рассказывают что угодно. Возможно, летом оба игрока подпишут контракты с зарубежным клубом в качестве свободных агентов, а может – продлят соглашения с «Локомотивом». Все варианты возможны. Но я больше склоняюсь к варианту, что игроки уйдут в Европу.

«Локомотив» присматривается к обоим игрокам, клуб сделал определённые предложения. Но в «Локомотиве» люди с управляющих должностей очертили определённый потолок зарплат. На все эти вещи у нас немного разные взгляды. Продолжение карьеры игроков в клубе прямо зависит от лимита на зарплаты. Это очень важный момент.

Сам «Локомотив» заинтересован в том, чтобы оба продлили контракты. Они предложили нам новые соглашения, но игроков не устроило жить в рамках, которые выстроены работодателем. Мы договорились, что ребята спокойно доигрывают чемпионат, а дальше уже будем обсуждать. Парни сейчас спокойно работают.