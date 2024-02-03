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Агент Антона Миранчука: «Подтверждаю интерес из Турции, но мы остаёмся»

вчера, 10:53

Футбольный агент Вадим Шпинёв рассказал о будущем полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

У обоих игроков истекают контракты по окончании этого сезона.

Они отрабатывают свой профессиональный контракт. Я говорил, что зимой они вряд ли куда-то уйдут. Но почему бы и не уйти летом? Посмотрим, что будет.

Миранчук в Турции? Он не собирался сейчас куда-то уходить. Да, интерес на самом деле есть, подтверждаю, но сейчас мы остаёмся. Не хотим бросать клуб в середине чемпионата, Антон сам не хочет сейчас уходить. По поводу переговоров с каким-то клубом – пускай сербские агенты и лжецы рассказывают что угодно. Возможно, летом оба игрока подпишут контракты с зарубежным клубом в качестве свободных агентов, а может – продлят соглашения с «Локомотивом». Все варианты возможны. Но я больше склоняюсь к варианту, что игроки уйдут в Европу.

«Локомотив» присматривается к обоим игрокам, клуб сделал определённые предложения. Но в «Локомотиве» люди с управляющих должностей очертили определённый потолок зарплат. На все эти вещи у нас немного разные взгляды. Продолжение карьеры игроков в клубе прямо зависит от лимита на зарплаты. Это очень важный момент.

Сам «Локомотив» заинтересован в том, чтобы оба продлили контракты. Они предложили нам новые соглашения, но игроков не устроило жить в рамках, которые выстроены работодателем. Мы договорились, что ребята спокойно доигрывают чемпионат, а дальше уже будем обсуждать. Парни сейчас спокойно работают.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:28
ну, это же обычные агентские игры )
Интерес
Интерес
вчера в 11:31
А что,форточку ещё до лета не застеклили???
Вещий
Вещий
вчера в 11:18
Пока все правильно делают и игроки и агент... придет лето будет все видно
m5qj3xb4gjde
m5qj3xb4gjde
вчера в 11:11
Остаться в Локо это правильно, может будут лучше предложения
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 10:59
Приветствую!
Просто раньше не писал так, видел как другие писали, но впредь откажусь от похожих упоминаний.
Чуть не подумал, что в последнее время ко мне как то предвзято относитесь.
therapy
therapy
вчера в 10:58, ред.
О Турции рано ещё думать, интересно сколько все же предложили? если о нашем чемпионате говорить, то из клубов наверно вряд ли кто-то большую зп положит. Да и половине клубов по игре не подойдут.

Может агент урвать себе больше хочет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:56
А сначала говорили, что в цене не сошлись...
Гость
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