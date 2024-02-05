Перес одним словом ответил на вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес кратко ответил на вопрос о возможном приобретении нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Оригинально.
За парижан футболист выступает с 2017 года.
Президент «Реала» Флорентино Перес кратко ответил на вопрос о возможном приобретении нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Оригинально.
За парижан футболист выступает с 2017 года.
А он просто...взял и повторил слово...
А он просто...взял и повторил слово...
Потерял всё уважение, стал клоуном и позорит не только себя.
Потерял всё уважение, стал клоуном и позорит не только себя.
А раньше так языком чесал, кстати вся это шумиха вокруг "перехода" Мбаппе в Реал пошла именно из-за длинного языка Переса, а сам француз всегда молчал.
Неужели Перес не понимает, что он на старости лет превратился в банально клоуна?
А раньше так языком чесал, кстати вся это шумиха вокруг "перехода" Мбаппе в Реал пошла именно из-за длинного языка Переса, а сам француз всегда молчал.
Неужели Перес не понимает, что он на старости лет превратился в банально клоуна?
спасибо, что он всё же прозвучал !
спасибо, что он всё же прозвучал !