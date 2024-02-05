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Перес одним словом ответил на вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:31
Отправляя его к журналистам ему сказали : "Мистер Перес ответьте им оригинально".....
А он просто...взял и повторил слово...
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:28
Он говорит, что полностью с Вами согласен.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
вчера в 15:19
Если честно, но я так и не уловил мысль о чём вы.
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:16, ред.
Хммм Миллиардер все что хочет вроде делает)) чего хочет пить то может чего хочет есть то можеть и жильё тоже..денги куча..интересно какие люди смеются над ним???? Простаки как мы?? Интересно он беспокоится что мы простаки называем его позором или клоуном??? Даже не хочу ответить)) Люди просто делайте выводы Они незнают что мы даже критикуем его...отсюда видны кто где чем занимается))
Байкал-38
Байкал-38 ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 13:55
Перес привык, что стоит пальцем щёлкнуть кинуть кучу бабла и все перед ним пресмыкаются, а тут он на коленях умоляет француза.
Потерял всё уважение, стал клоуном и позорит не только себя.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:52
Клоуну стало скучно?
А раньше так языком чесал, кстати вся это шумиха вокруг "перехода" Мбаппе в Реал пошла именно из-за длинного языка Переса, а сам француз всегда молчал.
Неужели Перес не понимает, что он на старости лет превратился в банально клоуна?
galem72
galem72
вчера в 13:00
Даже Переса достали нудные спортивные журналюги, которые от имени обеих вовлечённых сторон уже "провели" этот пресловутый переход, "опровергли" его и "посадили" Мбаппе на скамью до конца контракта.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:54
А мог бы и двумя буквами - ХЗ
jn3muxt9f6b8
jn3muxt9f6b8
вчера в 12:52
Этот переход -развалит Реал!
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 12:50
Никогда Перес так не бегал за одним игроком, умоляя играть за них, нарушая все принципы клуба.
Incredulous
Incredulous ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 12:19
Судя по ответу, и Переса в том числе.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:50
Достала уже эта тема всех...
bzw6wpk77w5h
bzw6wpk77w5h
вчера в 11:31
Эт неправильный перевод. Переводчик просто смягчил нецензурное слово.
therapy
therapy
вчера в 11:30
Оригинально в плане денег, кто кому и сколько
nrqwptknuay2
nrqwptknuay2
вчера в 11:27
Так это всё-таки нет или да?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:52
Очень точный, лаконичный ответ и вопросы больше нет !)))
112910415
112910415
вчера в 10:51
этого чёткого, внятного ответа мы ждали долгие месяцы ...
спасибо, что он всё же прозвучал !
drug01
drug01
вчера в 10:43
Ответ получен, вопросов больше нет!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:41
А мог бы ответить другим матерным -Достали"(аналог)...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:40
Ну теперь все стало ясно)) Прояснил ситуацию
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