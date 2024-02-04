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Слуцкий: «Российские игроки могли бы усилить китайские клубы, но зачем?»

вчера, 19:15

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе российских футболистов в чемпионат Китая.

У нас большое количество качественных футболистов, но в Китае очень жесткий лимит, всего пять иностранцев могут быть в составе команды. Учитывая, что в некоторых китайских командах играют легионеры, которые ранее выступали в РПЛ, было бы большое количество россиян, которые могли бы усилить китайские клубы. Вопрос только в том, зачем российским футболистам ехать в Китай и играть в местном чемпионате.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:11
Смотря кому кент Дзюба может и поехалбы.
Вещий
Вещий
вчера в 20:09
Леня как всегда вроде что то и говорит, но сам себе противоречит... лучше бы промолчал.
Интерес
Интерес
вчера в 19:27
Ну разве что из патриотических убеждений о необходимости усилить команды Китая.Вдруг кто-то(как многочисленные "патриоты" малых стран бывшего СССР,вдруг воспылавшие пламенными чувствами к "земле праотцов")найдёт в себе корни многовекового Китая?
Гость
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