«Арсенал» намерен продать одного из своих полузащитников летом

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вчера, 20:49

Полузащитник может покинуть «Арсенал».

По данным источника, лондонский клуб намерен продать бельгийца летом этого года.

Локонга перешёл в «Арсенал» из «Андерлехта» в 2021-м за 17,5 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник выступает на правах аренды за «Лутон».