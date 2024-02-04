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«Арсенал» намерен продать одного из своих полузащитников летом

вчера, 20:49

Полузащитник Альберт-Мбойо Локонга может покинуть «Арсенал».

По данным источника, лондонский клуб намерен продать бельгийца летом этого года.

Локонга перешёл в «Арсенал» из «Андерлехта» в 2021-м за 17,5 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник выступает на правах аренды за «Лутон».

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Все комментарии
xtq6n6fxnsu3
xtq6n6fxnsu3
сегодня в 03:57
Интересно, какой новый клуб найдет для себя Альберт-Мбойо Локонга. Он показал себя как перспективный полузащитник, и я надеюсь, что он продолжит развиваться в своей карьере.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:16
Самби набирается опыта игры в АПЛ в аренде в Лутоне и хочу отметить, что парень похоже адаптировался, т.к два крайних матча Лутона он отыграл отлично! Если продолжит в том же духе, то возможно получи шанс от Артеты, ну или еще сезончик пусть поиграет в каком нибудь клубе АПЛ, а вот после решать его судьбу.
А вот от кого стоит обязательно избавляться, так это Парти! Томас больше лечится и решает свои личные проблемы,а не играет в футбол! У него останется год по контракту,и нужно продать игрока
therapy
therapy
вчера в 21:25
При таком составе как сегодня, он и не нужен.
fyeveauhs9ke
fyeveauhs9ke
вчера в 20:52
Продать его если не имеет место в составе
Гость
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