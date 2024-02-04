«Арсенал» намерен продать одного из своих полузащитников летом

Полузащитник Альберт-Мбойо Локонга может покинуть «Арсенал».
По данным источника, лондонский клуб намерен продать бельгийца летом этого года.
Локонга перешёл в «Арсенал» из «Андерлехта» в 2021-м за 17,5 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник выступает на правах аренды за «Лутон».
А вот от кого стоит обязательно избавляться, так это Парти! Томас больше лечится и решает свои личные проблемы,а не играет в футбол! У него останется год по контракту,и нужно продать игрока
А вот от кого стоит обязательно избавляться, так это Парти! Томас больше лечится и решает свои личные проблемы,а не играет в футбол! У него останется год по контракту,и нужно продать игрока