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В клубе «СКА-Хабаровск» прокомментировали драку в матче с «Челябинском»

вчера, 16:42

Генеральный директор клуба «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев дал комментарий касательно драки в контрольном матче с «Челябинском».

Особо ничего не случилось. Футболист «Челябинска» начал оскорблять Саида Алиева, а Саид взорвался и выпустил эмоции. На этом всё и закончилось. Думаю, всё обошлось без травм.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:43

Оскорбляли...)))
112910415
112910415
вчера в 18:35
а наказать-то надо !
не знаю, кого ... им там виднее
x7guup8aggwt
x7guup8aggwt
вчера в 18:10
Выпустили пар, разошлись, потом подали друг другу руки. Все нормально.
5eveck7ash8w
5eveck7ash8w
вчера в 17:28
Надо провести беседу с командами! Вообще наказывать надо штрафом-рублем!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:53
Саида наказать бы надо
m8u8xnstscbn
m8u8xnstscbn
вчера в 16:47
Футболист «Челябинска» начал оскорблять Саида

Пока он его не успел закопать в футбольное поле, появился товарищ Сухов и как всегда всем навалял
Вещий
Вещий
вчера в 16:45
Ну не хватало только во время драки еще и травму получить...
Гость
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