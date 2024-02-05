В клубе «СКА-Хабаровск» прокомментировали драку в матче с «Челябинском»

Генеральный директор клуба « СКА -Хабаровск» Михаил Гусев дал комментарий касательно драки в контрольном матче с «Челябинском».

Особо ничего не случилось. Футболист «Челябинска» начал оскорблять Саида Алиева, а Саид взорвался и выпустил эмоции. На этом всё и закончилось. Думаю, всё обошлось без травм.