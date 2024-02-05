В клубе «СКА-Хабаровск» прокомментировали драку в матче с «Челябинском»

Генеральный директор клуба «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев дал комментарий касательно драки в контрольном матче с «Челябинском».
Особо ничего не случилось. Футболист «Челябинска» начал оскорблять Саида Алиева, а Саид взорвался и выпустил эмоции. На этом всё и закончилось. Думаю, всё обошлось без травм.
Оскорбляли...)))
Оскорбляли...)))
не знаю, кого ... им там виднее
не знаю, кого ... им там виднее
Пока он его не успел закопать в футбольное поле, появился товарищ Сухов и как всегда всем навалял
Пока он его не успел закопать в футбольное поле, появился товарищ Сухов и как всегда всем навалял