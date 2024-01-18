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Даниэль Алвес сообщил, что не осознавал своих действий

вчера, 10:24

Защитник Даниэль Алвес в очередной раз изменил свою версию событий о том, что произошло 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны, когда он якобы подверг сексуальному насилию женщину.

Бразилец готовится вместе со своим адвокатом дать показания на судебном процессе, который состоится через две недели. Перед судом Алвес будет настаивать на том, что всё произошедшее в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне было по обоюдному согласию. Помимо этого, он представит новый аргумент, который до сих пор не использовал. 40-летний футболист скажет, что был пьян и не отдавал себе отчёта в своих действиях. Впервые Алвес представит это смягчающее обстоятельство в попытке уменьшить возможный приговор, что означает, что он признает часть преступления, в котором его обвиняют.

Адвокат бразильца попросил, чтобы его жена, Джоана Санс, дала показания в качестве свидетеля, чтобы подтвердить, что он был пьян, когда пришёл домой.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:48
Жена защищает мужа в его грубой измене )
Прям реклама Лэйса. Несите ещё чипсов.

А вообще, я на стороне мужика. Та девка когда шла с ним в туалет, а шла она добровольно, о чём думала? Что он не может сам помочиться и надо помочь? Или плитку на полу посмотреть хотела, дома ведь ремонт... Эти Шурыгины надоели.
gyt3h2h9sw2u
gyt3h2h9sw2u
вчера в 11:33
Странно, обычно состояние опьянения - это отягчающее действие, а не смягчающее.
Гость
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