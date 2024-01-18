В Минфине Франции прошёл обыск в связи с трансфером Неймара в ПСЖ

В понедельник в Министерстве финансов Франции прошёл обыск в связи с переходом бразильского нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Данное мероприятие, проведённое полицейскими из Центрального управления по борьбе с коррупцией и налоговыми махинациями, прошло в рамках судебного расследования трансфера. В частности, речь идёт об активном взяточничестве и торговле влиянием (в отношении лица, занимающего государственную должность) и пассивном взяточничестве (со стороны лица, занимающего государственную должность).
Нынешний министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, тогда занимавший пост министра государственных счетов, и его бывший глава администрации Жером Фурнель, а также бывший заместитель председателя Национального собрания Хьюг Ренсон якобы помогли ПСЖ избежать уплаты налогов и пошлин в связи с трансфером Неймара летом 2017 года. По данным СМИ, налоговые органы могли предъявить претензии на сумму от 67 до 224 миллионов евро, поскольку речь шла не о трансфере, а о выплате игроку, чтобы он мог выкупить свой контракт.
"Он же не памятник?!" И таких 👐🏼 деревьев у него?
"Он же не памятник?!" И таких 👐🏼 деревьев у него?