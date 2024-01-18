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В Минфине Франции прошёл обыск в связи с трансфером Неймара в ПСЖ

вчера, 12:44

В понедельник в Министерстве финансов Франции прошёл обыск в связи с переходом бразильского нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Данное мероприятие, проведённое полицейскими из Центрального управления по борьбе с коррупцией и налоговыми махинациями, прошло в рамках судебного расследования трансфера. В частности, речь идёт об активном взяточничестве и торговле влиянием (в отношении лица, занимающего государственную должность) и пассивном взяточничестве (со стороны лица, занимающего государственную должность).

Нынешний министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, тогда занимавший пост министра государственных счетов, и его бывший глава администрации Жером Фурнель, а также бывший заместитель председателя Национального собрания Хьюг Ренсон якобы помогли ПСЖ избежать уплаты налогов и пошлин в связи с трансфером Неймара летом 2017 года. По данным СМИ, налоговые органы могли предъявить претензии на сумму от 67 до 224 миллионов евро, поскольку речь шла не о трансфере, а о выплате игроку, чтобы он мог выкупить свой контракт.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с rmcsport.bfmtv.com
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:55, ред.
Надеюсь, что этого дарманена посадят надолго.
"Он же не памятник?!" И таких 👐🏼 деревьев у него?
112910415
112910415
вчера в 14:03
наверное, много интересного нашли
x5xthvjnufa9
x5xthvjnufa9
вчера в 13:37
Неймара бы потрусить... Там точно много неучтенных миллионов можно вытрясти.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:59
От этого Неймара кругом одни проблемы !
sova147
sova147
вчера в 12:49
Где большой футбол и великие футболисты там всегда жди сюрпризы
Гость
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