В Минфине Франции прошёл обыск в связи с трансфером Неймара в ПСЖ

1705571084

вчера, 12:44

В понедельник в Министерстве финансов Франции прошёл обыск в связи с переходом бразильского нападающего в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Данное мероприятие, проведённое полицейскими из Центрального управления по борьбе с коррупцией и налоговыми махинациями, прошло в рамках судебного расследования трансфера. В частности, речь идёт об активном взяточничестве и торговле влиянием (в отношении лица, занимающего государственную должность) и пассивном взяточничестве (со стороны лица, занимающего государственную должность).