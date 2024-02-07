Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2024

В РФС рассказали, с кем сборная России может сыграть в 2024 году

вчера, 12:29

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможных соперниках сборной России в 2024 году.

В ноябре мы пытались договориться с Турцией, но у них были планы на матч со сборной Германии. Найдём ли мы время? Пока не могу сказать. После Евро начинаются другие европейские соревнования. Я бы предложил для начала сыграть с Сербией. Сейчас мы в активной стадии переговоров на второй мартовский матч с одной из стран Латинской Америки. С коллегами из Белоруссии ведём переговоры по лету, но пока рано о чём-то говорить, так как хочется сыграть два матча.

Ранее Митрофанов сообщил, какое отношение в ФИФА к вопросу возвращения российского футбола на международную арену.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМатч 1/4 Кубка Германии «Саарбрюккен» — «Боруссия» М отменён из-за непогоды
Вчера, 23:52
ОфициальноМатчи 23-го тура Первой лиги будут перенесены из-за выборов президента РФ
Вчера, 14:08
Официально«Зенит» 9 февраля сыграет с «Аль-Райяном»
06 февраля
Стало известно, с кем сыграет сборная Англии летом перед Евро-2024
06 февраля
ОфициальноСтало известно, где состоится финал чемпионата мира 2026 года
05 февраля
Слухи«Локомотив» проведёт товарищеский матч против «Зенита»
04 февраля
Сортировать
Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 20:45
Непонятно, зачем Сербии играть этот матч?
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 19:51
Под солнцем горячим, под ночью слепою
Немало пришлось нам пройти
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!
therapy
therapy
вчера в 15:36
Так с кем сыграем..."сыграем с Сербией, а там посмотрим".
sihafazatron
sihafazatron ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 15:23
За третье место поборемся!!))
Kosmos58
Kosmos58 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:46
Эритрея, Гондурас, Белоруссия ...
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:31
С азиатами пускай тоже рассмотрят варианты
112910415
112910415
вчера в 13:27
даже с Белоруссией всё не так просто ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:54
А почему бы не организовать матч сб. России со сборной легионеров, играющих в РПЛ. Две игры и назвать например "Кубок вызова" ? И разрешения ни у кого спрашивать не надо.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:40
Пока будет проходить Евро, нам бы разыграть свой турнир с теми, кто тоже не будет играть там. Хотя бы 3 команды найти для этого нужно
g7zms49b9xky
g7zms49b9xky
вчера в 12:38
Надо усердно искать соперников, организовывать коммерческие турниры и тд
lotsman
lotsman
вчера в 12:31
С кем бы не играть, лишь бы играть, чтобы национальная сборная имела хоть какую то игровую практику.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 