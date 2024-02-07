В РФС рассказали, с кем сборная России может сыграть в 2024 году

Генеральный секретарь РФС рассказал о возможных соперниках сборной России в 2024 году.

В ноябре мы пытались договориться с Турцией, но у них были планы на матч со сборной Германии. Найдём ли мы время? Пока не могу сказать. После Евро начинаются другие европейские соревнования. Я бы предложил для начала сыграть с Сербией. Сейчас мы в активной стадии переговоров на второй мартовский матч с одной из стран Латинской Америки. С коллегами из Белоруссии ведём переговоры по лету, но пока рано о чём-то говорить, так как хочется сыграть два матча.