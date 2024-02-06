Стало известно, с кем сыграет сборная Англии летом перед Евро-2024

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вчера, 11:34

Сборная Англии летом перед Евро-2024 сыграет в 2 контрольных матчах.

3 июня англичане встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Это первая встреча данных коллективов в истории. Поединок состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

7 июня Англия сразится с Исландией на «Уэмбли».

В марте состоятся стыковые матчи за право сыграть на ближайшем чемпионате Европы. Босния и Герцеговина встретится с Украиной, а Исландия сразится с Израилем.