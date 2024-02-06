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Стало известно, с кем сыграет сборная Англии летом перед Евро-2024

вчера, 11:34

Сборная Англии летом перед Евро-2024 сыграет в 2 контрольных матчах.

3 июня англичане встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Это первая встреча данных коллективов в истории. Поединок состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

7 июня Англия сразится с Исландией на «Уэмбли».

В марте состоятся стыковые матчи за право сыграть на ближайшем чемпионате Европы. Босния и Герцеговина встретится с Украиной, а Исландия сразится с Израилем.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Готовность к турнирам у сборной Англии всегда на высоте.
Проблема в том, что нет готовности Выигрывать турниры.
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:10
Хорошая подготовка к Евро, в группе команды с примерно такими же характеристиками
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:42
Так себе соперники....
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:49
Скатают две ничейки как это обычно бывает!
drug01
drug01
вчера в 12:28
Эти игры покажут готовность сборной Англии к турниру
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