Турнир с участием клубов Первой лиги и Медиалиги пройдёт в Анталье

1706967661

вчера, 16:41

Кинопоиск и Футбольная национальная лига проведут турнир « FNL Camp» с 10 по 22 февраля в Анталье.

Участие примут шесть клубов, которые будут разделены на две группы:

Группа А: «Амкал» (Медиалига), «Родина» (Первая лига), «Кызыл-Жар» (Премьер-лига Казахстана);

Группа Б: «Енисей» (Первая лига), «БроукБойз» (Медиалига), «Спартак-2» (Вторая лига).

Турнир пройдёт по уникальному формату и будет состоять из двух этапов. На первом клубы сыграют по одному матчу внутри квартета по круговой системе. На втором лидеры групп определят победителя турнира. Команды, которые займут вторые места в группах, проведут поединок за третье место.

Все игры пройдут по правилам медиа футбола. Матчи будут состоять из двух таймов по 25 минут чистого времени, команды будут иметь возможность взять тренерский таймаут, красный бонусный мяч, который считается за два. Кроме того, при равном счете в конце основного времени будет проведена серия буллиталити.

Одним из нововведений станут оранжевые карточки. В случае пограничного фола (нарушения грубее наказания жёлтой, но не дотягивающего до красной), судья может показать оранжевую карточку, таким образом удалив игрока с поля на пять минут чистого времени.