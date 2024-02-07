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В «Торпедо» объяснили, почему не состоялись трансферы игроков «Локомотива»

вчера, 14:20

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил, что «чёрно-белые» заинтересованы только в полноценных трансферах полузащитников «Локомотива» Даниила Куликова и Дмитрия Рыбчинского.

Наше предложение «Локомотиву» сделано, с их стороны оно тоже сделано. Когда кто-то созреет, возможно, что-то срастётся. «Торпедо» настаивает на полноценном трансфере? Мы хотим развивать только наших игроков, которые нам принадлежат.

«Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:48
так и без усиления останутся
Capral
Capral
вчера в 16:20
Ну, на Торпедо и в советское время немного ходило. Если, только, команда играла центральные матчи. Но, а сейчас, понятное дело, судя, по Вашим словам, Павел, еще меньше, в силу различных причин... Очень жаль. Да и откуда взяться фанатам, если команда, большую часть времени в ФНЛ. Это только на Спартак ходили массово, даже, тогда, когда команда вылетела. Хотелось бы увидеть, новый ст.Торпедо, каким, он станет.

Спасибо, Павел!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:00
Имя у неё есть, а вот болельщиков нет.

К сожалению, РФС и так делают всё, чтобы свести к минимуму интерес болельщиков к футболу. После FanID посещаемость упала почти в два раза, но и до этого она уже упала в 90-х. Во всём мире пиво является частью фанатской культуры, у нас оно под запретом, и это несмотря на то, что дома тот же футбол половина фанатов смотрит под то же пиво. Если прибавить к этому безальтернативного лидера уже пять лет, то вообще непонятно, почему каждый наш политический деятель пытается попиариться на футболе, который они же трудолюбиво почти добили уже.

"Торпедо" же стало просто притчей во языцех падения фанатского интереса, на него даже перед вылетом даже в РПЛ ходило по 500 человек. Учитывая, что в городе ещё целый ряд команд, а ядро болельщиков уже безвозвратно потеряно, и преемственности поколений просто не будет (на него не ходят уже лет 25), сложно сказать, как можно будет его вытащить из футбольного небытия как явление, а не только очередной клуб-игрушку олигархов или источник для распила для губернаторов.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:46, ред.
Я с Вами согласен, Павел, если, действительно, речь не идет о скором возвращении. Вопрос в другом: сколько, ещё, можно держать, такой клуб в первой лиге? Для меня, самое ужасное, что команда, несколько сезонов провела, даже во 2-й лиге!!! Всётаки- это клуб с Именем. Команду надо возвращать в ПЛ, в противном случае, к ней, может, просто пропасть интерес, что само по себе- недопустимо, в отношении такого клуба.

Я помню, Торпедо советского времени- авторитетную, грозную команду, с которой считались все. Помню, ярчайшие матчи команды в Европе!!! И конечно, сейчас, больно смотреть на клуб, который, практически, безвылазно застрял в ФНЛ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:38
Сложно сказать, Виктор. Если речь идёт, что новый руководитель сказал, что им не нужны арендованные игроки без возможности выкупа, то такой подход нормален, если руководство не форсирует выход в РПЛ и в первую очередь хочет сколотить боеспособный коллектив, ведь просто арендованные игроки уйдут в конце сезона и команде как таковой ничего не дадут.
Capral
Capral
вчера в 15:16
Так дела не делаются! Растите своих игроков- никто не запрещает. Академия работает. Но сейчас, когда надо клуб подымать, о долгостроящейся перспективе- никто не думает, это не профессионально!!! Наверняка существуют другие причины... Когда, команде, уже сейчас нужны игроки, заявление Волнушкина выглядит смешным и неуместным!!! В общем, если я правильно понял, ещё, один, неудачный руководитель у Торпедо. Очень жаль.
shlomo
shlomo
вчера в 14:51
Наверно опять все дело в финансовом вопросе... хотя может и договорятся.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:25
Может и смогут договориться - это точно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:24
Воспитывайте своих игроков, в чём проблема?
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