В «Торпедо» объяснили, почему не состоялись трансферы игроков «Локомотива»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил, что «чёрно-белые» заинтересованы только в полноценных трансферах полузащитников «Локомотива» Даниила Куликова и Дмитрия Рыбчинского.
Наше предложение «Локомотиву» сделано, с их стороны оно тоже сделано. Когда кто-то созреет, возможно, что-то срастётся. «Торпедо» настаивает на полноценном трансфере? Мы хотим развивать только наших игроков, которые нам принадлежат.
«Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги.
К сожалению, РФС и так делают всё, чтобы свести к минимуму интерес болельщиков к футболу. После FanID посещаемость упала почти в два раза, но и до этого она уже упала в 90-х. Во всём мире пиво является частью фанатской культуры, у нас оно под запретом, и это несмотря на то, что дома тот же футбол половина фанатов смотрит под то же пиво. Если прибавить к этому безальтернативного лидера уже пять лет, то вообще непонятно, почему каждый наш политический деятель пытается попиариться на футболе, который они же трудолюбиво почти добили уже.
"Торпедо" же стало просто притчей во языцех падения фанатского интереса, на него даже перед вылетом даже в РПЛ ходило по 500 человек. Учитывая, что в городе ещё целый ряд команд, а ядро болельщиков уже безвозвратно потеряно, и преемственности поколений просто не будет (на него не ходят уже лет 25), сложно сказать, как можно будет его вытащить из футбольного небытия как явление, а не только очередной клуб-игрушку олигархов или источник для распила для губернаторов.
К сожалению, РФС и так делают всё, чтобы свести к минимуму интерес болельщиков к футболу. После FanID посещаемость упала почти в два раза, но и до этого она уже упала в 90-х. Во всём мире пиво является частью фанатской культуры, у нас оно под запретом, и это несмотря на то, что дома тот же футбол половина фанатов смотрит под то же пиво. Если прибавить к этому безальтернативного лидера уже пять лет, то вообще непонятно, почему каждый наш политический деятель пытается попиариться на футболе, который они же трудолюбиво почти добили уже.
"Торпедо" же стало просто притчей во языцех падения фанатского интереса, на него даже перед вылетом даже в РПЛ ходило по 500 человек. Учитывая, что в городе ещё целый ряд команд, а ядро болельщиков уже безвозвратно потеряно, и преемственности поколений просто не будет (на него не ходят уже лет 25), сложно сказать, как можно будет его вытащить из футбольного небытия как явление, а не только очередной клуб-игрушку олигархов или источник для распила для губернаторов.
Спасибо, Павел!!!
Спасибо, Павел!!!