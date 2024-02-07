В «Торпедо» объяснили, почему не состоялись трансферы игроков «Локомотива»

Президент «Торпедо» заявил, что «чёрно-белые» заинтересованы только в полноценных трансферах полузащитников «Локомотива» и .

Наше предложение «Локомотиву» сделано, с их стороны оно тоже сделано. Когда кто-то созреет, возможно, что-то срастётся. «Торпедо» настаивает на полноценном трансфере? Мы хотим развивать только наших игроков, которые нам принадлежат.