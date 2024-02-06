Ерохин: «Атмосфера хорошая, рабочая. Дедовщины у нас нет»

Полузащитник «Зенита» ответил на вопрос об атмосфере в команде.

Атмосфера хорошая, рабочая. Многие из легионеров уже не первый год в команде, поэтому никаких проблем в коммуникации не существует.

Новички, думаю, должны быстро адаптироваться. Выучат основные футбольные термины на русском.

Дедовщины у нас нет, и у Педро пока никаких дополнительных обязанностей, кроме как хорошо играть и помогать команде, пока не существует (смеется).