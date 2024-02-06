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Ерохин: «Атмосфера хорошая, рабочая. Дедовщины у нас нет»

вчера, 09:43

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос об атмосфере в команде.

Атмосфера хорошая, рабочая. Многие из легионеров уже не первый год в команде, поэтому никаких проблем в коммуникации не существует.

Новички, думаю, должны быстро адаптироваться. Выучат основные футбольные термины на русском.

Дедовщины у нас нет, и у Педро пока никаких дополнительных обязанностей, кроме как хорошо играть и помогать команде, пока не существует (смеется).

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 13:56
В коллективе нету дедовщины,есть одна сплошная матерщина. У поскольку у них профиль узкий,все стремятся использовать русский.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:52
Если кто-то из болельщиков был более внимательным, то мог заметить, что после забитого кем - то из южноамериканцев мяча обнимаются между собой только они, а вот наши в такие моменты находятся как бы в сторонке и не участвуют в праздновании. Т.е. легионеры не допускают в свой узкий кружок белолицых русских.
Вот в чём заключается дедовщина в "Зените". При случае обратите на это внимание.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:12
Интересно как выглядит, в чём заключаентся Эта " Дедовщина "?
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:21
Готовящий дембельский альбом Ерохин: "Дедовщины у нас нет, у нас землячество".
463d6hs5yszq
463d6hs5yszq
вчера в 10:53
Да быть такого не может: приходят молодые, вытесняют стариков.... И старики просто сдаются? Не верю.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:32
Бразильский филиал в России. Какая дедовщина !?)))
jqpty7vxhd32
jqpty7vxhd32
вчера в 10:21
Настроение хорошее, планы известны стать вновь чемпионами....
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