Бояринцев: «Дзюба всегда отличался юмором, улыбчивый боец!»

Экс-игрок «Спартака» рассказал, каким был нападающий «Локомотива» в молодости.

Я много общался с молодыми, понимал, как им это важно. С Артёмом, в том числе. Оба жили на юго-востоке Москвы, дом тёминых родителей был в Новокосино, а я ехал с Кузьминок. Так что часто возвращались вместе с базы. Нормальный парень, тогда был амбициозным, целеустремленным. Я не сомневался, что Артём пойдет дальше. Всегда отличался юмором, улыбчивый боец!

Знал ли он меру в шутках? Мог переборщить, бывало с ним такое. Пытался ему подсказать, как правильнее в таких случаях себя вести, но он не всегда слушал.