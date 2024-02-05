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Бояринцев: «Дзюба всегда отличался юмором, улыбчивый боец!»

вчера, 11:59

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, каким был нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в молодости.

Я много общался с молодыми, понимал, как им это важно. С Артёмом, в том числе. Оба жили на юго-востоке Москвы, дом тёминых родителей был в Новокосино, а я ехал с Кузьминок. Так что часто возвращались вместе с базы. Нормальный парень, тогда был амбициозным, целеустремленным. Я не сомневался, что Артём пойдет дальше. Всегда отличался юмором, улыбчивый боец!

Знал ли он меру в шутках? Мог переборщить, бывало с ним такое. Пытался ему подсказать, как правильнее в таких случаях себя вести, но он не всегда слушал.

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04 февраля
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:30
здоровый, весёлый, глуповатый )
Сп62
Сп62 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 15:07
А вот Артём так никого не назывл.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:26
Короче смысл понятен,Дзюба был отморозком!
adekvat
adekvat
вчера в 14:18
Птица юморист не всегда отличается умом.
u2aec9kv56kj
u2aec9kv56kj
вчера в 13:36
Ему бы мозгов ещё хоть каплю, вообще цены не было
pcn924bh52va
pcn924bh52va
вчера в 13:34
Он и рукоблудит весело
therapy
therapy ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:32
Шутовство и клоунада защитная реакция некоторых людей, оно помогает им самоутвердиться в обществе, вот только меру надо знать и таким людям это тяжело сделать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:14, ред.
То, что улыбчивый, - согласен. Даже слишком, на мой взгляд. По поводу юмора - каждый понимает его по - своему, но, на мой взгляд, юмор просто обязан быть дозированным и вызывать добрую улыбку. Человек, который шутит постоянно, похож на клоуна, пытающегося своим кривлянием рассмешить публику. Дзюба - из таких.
lotsman
lotsman ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:14
Почему был? Он сейчас грустный и плохой футболист? Или ты читал некролог?!!!
drug01
drug01
вчера в 13:01
Дзюба был всегда шутником и хорошим футболистом
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