Денис Адамов: «Стараюсь немножко учить разнообразные языки»

Вратарь «Зенита» поделился впечатлениями от взаимодействия с защитниками команды.

В целом, со Страхиней [Эраковичем] у меня нормально. Не могу сказать, что много, но игр 7-8 мы с ним уже провели, с ним уже немножко полегче. С Нино особо не почувствовал какого-то недопонимания, все нормально. Стараюсь немножко учить разнообразные языки, чтобы как-то подсказывать. Да, немножко тяжеловато, но, думаю, со временем полегче будет.