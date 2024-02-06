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Денис Адамов: «Стараюсь немножко учить разнообразные языки»

вчера, 09:25

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился впечатлениями от взаимодействия с защитниками команды.

В целом, со Страхиней [Эраковичем] у меня нормально. Не могу сказать, что много, но игр 7-8 мы с ним уже провели, с ним уже немножко полегче. С Нино особо не почувствовал какого-то недопонимания, все нормально. Стараюсь немножко учить разнообразные языки, чтобы как-то подсказывать. Да, немножко тяжеловато, но, думаю, со временем полегче будет.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:23
"Ну,тупые!" М.Задорнов.
Зато наш "командный" язык они осваивают легко.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 23:52
Они правы. Русский язык для иностранца чрезвычайно трудный. Это признают во всём мире. Склонения, спряжения, числа, а тем более иносказания и прочая, и прочая - чёрт ногу сломит. Как-то пришлось ради интереса посмотреть по интернету несколько сюжетов про то, как иностранцы пытаются учить наш родной и никак не выучат. Даже при всём желании. Посмеялся, пожалел их и в данном вопросе встал на их сторону.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ p4np9xma6m66 (раскрыть)
вчера в 23:41, ред.
Вы совершенно правы. Есть что-то унизительное, когда иноземцы не хотят учить русский, а нашим ребятам по этой причине приходится подстраиваться под них. С другой стороны, есть универсальный английский, который наши неучи должны были бы давно выучить. Кроме того, вратарю во время игры и знать - то надо от силы десяток фраз. Никаких проблем не вижу.
Интерес
Интерес ответ p4np9xma6m66 (раскрыть)
вчера в 13:51
Это не по их понятиям! Сразу скулят,что очень трудный язык!
Интерес
Интерес
вчера в 13:50
Учи китайский,суахили,древнегреческий и фарси,ибо в общении с Нино только это поможет.
nubom
nubom
вчера в 12:34
Немножко учить разнообразные языки равносильно листанию на диване правил для различных категорий участников дорожного движения...
p4np9xma6m66
p4np9xma6m66
вчера в 10:51
Это пусть игроки русский учат, а не вратарь их языки.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:22
Русский мат - универсальный международный язык для взаимопонимания вратаря с защитниками.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:17
Нормальное отношения к делу...
lotsman
lotsman
вчера в 10:03
Учить языки надо, пригодится. и не только для взаимопонимания во время игры.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:03, ред.
Адамов :-"Со временем стану полиглотом")))
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