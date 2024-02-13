Антонио Яколиш покинул «Факел»

Нападающий Антонио Яколиш покинул воронежский «Факел».
Контракт с хорватским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию.
За «Факел» Яколиш отыграл 9 матчей.
Нападающий Антонио Яколиш покинул воронежский «Факел».
Контракт с хорватским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию.
За «Факел» Яколиш отыграл 9 матчей.
-Странно... А в Факеле он числился защитником. Или это братан-близнец? Ни фига не понятно...
-Странно... А в Факеле он числился защитником. Или это братан-близнец? Ни фига не понятно...