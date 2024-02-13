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Антонио Яколиш покинул «Факел»

вчера, 16:29

Нападающий Антонио Яколиш покинул воронежский «Факел».

Контракт с хорватским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию.

За «Факел» Яколиш отыграл 9 матчей.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:36
Нападающий Антонио Яколиш покинул воронежский «Факел».

-Странно... А в Факеле он числился защитником. Или это братан-близнец? Ни фига не понятно...
Интерес
Интерес
вчера в 18:09
Оказался ЯколишНИМ.
shlomo
shlomo
вчера в 16:56
Не ко двору пришелся... может и возраст уже сыграл свою роль.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:34
Значит так должно и быть ,поехал домой на родину.
Гость
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