Полузащитник «Локомотива» подпишет соглашение с «Родиной»

Полузащитник «Локомотив» продолжит карьеру в «Родине». Об этом сообщил агент футболиста .

Даниил уже прибыл в расположение «Родины», договорённость о переходе есть. Сейчас идёт процесс расторжения контракта с «Локомотивом». Контракт с «Родиной» будет до конца нынешнего сезона, потом свободный агент, будем смотреть, как двигаться дальше. Куликов продолжит карьеру в Москве, надеюсь, поможет «Родине» выйти в РПЛ .

Он принимает это как есть, уходит из «Локомотива» достойно, жизнь не останавливается на одном клубе. Надеемся, что всё у него получится в новом клубе. В жизни всегда есть что‑то хорошее, что‑то плохое. Уверен, у Даниила всё будет хорошо.