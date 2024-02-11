Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Полузащитник «Локомотива» подпишет соглашение с «Родиной»

вчера, 16:10

Полузащитник «Локомотив» Даниил Куликов продолжит карьеру в «Родине». Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв.

Даниил уже прибыл в расположение «Родины», договорённость о переходе есть. Сейчас идёт процесс расторжения контракта с «Локомотивом». Контракт с «Родиной» будет до конца нынешнего сезона, потом свободный агент, будем смотреть, как двигаться дальше. Куликов продолжит карьеру в Москве, надеюсь, поможет «Родине» выйти в РПЛ.

Он принимает это как есть, уходит из «Локомотива» достойно, жизнь не останавливается на одном клубе. Надеемся, что всё у него получится в новом клубе. В жизни всегда есть что‑то хорошее, что‑то плохое. Уверен, у Даниила всё будет хорошо.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Зените» подтвердили информацию о переходе Сутормина в «Сочи»
Вчера, 15:21
Джорджевич об уходе из «Сочи»: «Просто позвонили и сказали — всё»
Вчера, 11:34
Бывший игрок ЦСКА находится на просмотре в «Шиннике»
10 февраля
ОфициальноВратарь «Ростова» перешёл в «Сочи»
09 февраля
Официально«Енисей» объявил о переходе полузащитника второй команды «Динамо»
09 февраля
Официально«Балтика» подписала полузащитника «Оренбурга»
09 февраля
Все комментарии
Regista_888
Regista_888
вчера в 16:30
Куликов не игрок уровня РПЛ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:27
А Родина довольно активна - видно питает какие то надежды...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 