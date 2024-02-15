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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что уйдёт летом как свободный агент

вчера, 19:34

Нападающий Килиан Мбаппе сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о том, что летом он покинет команду в качестве свободного агента.

Сообщается, что условия ухода футболиста пока что не согласованы полностью.

Ранее болельщики ПСЖ призвали Мбаппе не переходить в «Реал».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:38, ред.
В таком случае надо его как Кругового...в ПСЖ-2 до лета отправить....
И наигрывать новых игроков на его позицию...
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 07:23
Да в том то и дело,что мбаппе не нужен реалу,Мбаппе нужен Пересу...
112910415
112910415
сегодня в 05:38
а что скажет мама ?
а шейх ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:12, ред.
У вас (СитиМэнов) какая то мания-фаталити на "роковых игроков-разрушителей".
Ну разумеется..., только глухой может не видеть, а слепой не слышать, как Рон развалил блистательный МЮ; Сане заруинил великолепную Баварию; Мбаппе-паршивец стату оказывается (!) для себя, а не для клуба (ПСЖ), набивает..., а теперь ещё треклятый лягушонок и Мадрид ломать взялся..., факультативно.
Короче по итогу..., - один футбольный хоррор от этих звёзд.
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 00:01
Да я помню изза чм дали зм
А зе бест (где чм не учитывался) просто так получается!
Хотя ладно,дали и дали
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:43
Месси из МЛС ни на что претендовать не будет.
Крайний раз он получил только из-за победы на ЧМ.
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 23:35
Если Мбаппе выиграет лигу чемпионов и станет лучшим бомбардиром то конечно будет претендовать на золотой мяч
Хотя не факт что получит,ведь Месси в МЛС может забить голов 15-20 и тоже будет претендовать!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:27
Мбаппе Пересу :
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Матвей Симонов (раскрыть)
вчера в 22:25
У кого у вас? Если Мбаппе заиграет, болельщики Мадрида даже не вспомнят про Винисиуса. А золотой мяч они в мыслях отдадут ему, а не Джуду, которого они восхваляли с момента празднования первого гола за клуб.
Incredulous
Incredulous ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:23
ПСЖ и проблемы с ФПП? Разве что где-то в альтернативной вселенной.
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 22:22
Условия ухода ещё не согласованы 😂
Просто покинуть не вариант? Ждёт предложения...

Подписной бонус 200 млн, з/п 100 млн в год.

Если перейдёт с мамой в Мадрид, то подписной бонус тоже внушительный - 120 млн. Вот такие нынче свободные агенты. Звучит как бесплатный кредит.
Elliada_
Elliada_ ответ Матвей Симонов (раскрыть)
вчера в 22:09
У Переса спроси. Я лично считаю, что Реалу он не нужен, без него результаты лучше некуда, но желаю, чтобы все-таки перешел, потому что считаю, что он ухудшит положение Реала из-за своего нрава. Реал единственный конкурент Сити в ЛЧ.
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:01
У нас есть Вини,вингер лучше чем черепашка....Не понимаю,зачем игрока ради имиджевых средств подписывать...
Elliada_
Elliada_ ответ abz4fy76zanj (раскрыть)
вчера в 21:57
То есть, Гвардиола топ-тренер, без которого команда развалится, а Реал неважно, кто тренирует, хоть обезьянку поставь, результаты не изменятся? В принципе, это и так ясно. Также было в Баварии до Тухеля.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:49
Почему это для него идея фикс? Это возможность недорого подписать хороший актив.

То, что миллиардер, глава группы строительных компаний, владелец футбольного топ-клуба только и думает о французском черепашонке - исключительно домыслы журналистов)

Опровергать он это никогда не будет, потому что никогда не откажется от возможности купить актив по сходной цене, но и думает он об этом не думаю чем чаще пары раз в неделю)

И уж точно с утра на советах директоров своих компаний он не о Мбаппе рассуждает)
adekvat
adekvat
вчера в 21:40
Вот как офицыално не напишут, что Мбаппе перешел куда либо, только тогда поверю.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:28
Куда его Реал будет ставить? Винисус на левом фланге, а Эндрик молодой зубастик будет в центре.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:28
Во времена Мальдини и Барези он бы думал не о деньгах
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:24, ред.
Так хочется узнать у г-на Переса, зачем ему (не команде, а именно ему) нужен француз при наличии Беллингема и Винисиуса. Идея фикс (навязчивая мысль) преследует его на протяжении последнего времени и никак не может покинуть его голову. Почему никто не догадается спросить его об этом ? Наверное, стесняются побеспокоить его покой и душевное равновесие таким никчёмным вопросом. Ладно бы левый фланг команды "проседал", так нет же, самый мощный пробивной кулак на сегодняшний день в мировом футболе. Загадка.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:23
Мбаппе супер игрок, но вот характер.. и семейка у него, что надо.
abz4fy76zanj
abz4fy76zanj ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:22
Вообще то единственного конкурента для Сити. И разница вот в чем, если уйдет Карло, Перес наймет Клоппа или Алонсо и ничего не изменится. А если уйдет Пеп, то вся сила сила Сити уйдет вместе с Пепом. Так что радуйтесь этими последними моментами, ГЛОРЫ СИТИ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:20
Он дублирует роль Вини и Родриго (который тоже левый нападающий на самом деле). И он не лучше праймового Вини, а на другой позиции он хуже будет играть.
rwy2zm5ma2r2
rwy2zm5ma2r2
вчера в 21:18
Смотря на чьи условия он приходит, если на условия Реала, значит не ради денег, а ради славы и будет рвать он 63. Никуда не денется и будет делать то, что говорит Карло. Если на условиях мамы Мбаппе, то проиграет реал и Перес. Не заиграет, будет просто полировать лавку и получать большие бабки, как Бейл и Азар
lotsman
lotsman
вчера в 21:17
Ещё до лета он будет всем мозги пудрить.)
Elliada_
Elliada_ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:02
Вклинюсь. Думаю, что Реалу он не нужен. У Мадрида есть молодые и хорошие игроки, сплоченный коллектив. Мбаппе принесет дисбаланс. Просто эта навязчивая идея Переса привезти Мбаппе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:00
А если серьезно, то при наличии Вини и Джуда, он в Реале в принципе не нужен?: С Вашей точки зрения. Мне интересно.
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:56
Поражает, как Мбаппе обошелся с ПСЖ. Даже, если не затрагивать денежную сторону, по которой ПСЖ осыпал его горой денег, то ради Мбаппе ПСЖ избавился от Месси и Неймара и купил для него друзей из сборной, которые играют на его статистику. + вроде бы капитанскую повязку дали. А он предает "любимый" клуб ради личной выгоды.

Что скажет Ротен, который обвинял Месси и Неймара, что они наемники? Освистывать и критиковать будут?
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:52
Если информация от Романо, то это правда. Мбаппе, наконец-то, решился. С другой стороны, это значит, что он не будет продлевать контракт, но ничего не мешает по истечения контракта новый подписать. Так что нельзя сказать, что Мбаппе уходит из ПСЖ.

Я смотрю фанаты Реала против его перехода. Боятся, что Мбаппе разрушит Реал. Я за переход. Минус конкурент для Сити.
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:46
Надоели уже новости про него
Пускай окончательно или перейдёт или нет
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:32, ред.
Де Хеа тоже ушёл свободным агентом, год никому не нужен ,ведь сегодня ты звезда, а завтра зажравшийся хрен с горы
P.S. Область предание тебя ждёт!!!
Гость
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