Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что уйдёт летом как свободный агент

Нападающий Килиан Мбаппе сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о том, что летом он покинет команду в качестве свободного агента.
Сообщается, что условия ухода футболиста пока что не согласованы полностью.
Ранее болельщики ПСЖ призвали Мбаппе не переходить в «Реал».
Я смотрю фанаты Реала против его перехода. Боятся, что Мбаппе разрушит Реал. Я за переход. Минус конкурент для Сити.
Я смотрю фанаты Реала против его перехода. Боятся, что Мбаппе разрушит Реал. Я за переход. Минус конкурент для Сити.