«Эвертон» готов продать действующего победителя молодёжного Евро

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вчера, 13:39

«Эвертон» готов рассмотреть возможность продажи защитника молодёжной сборной Англии за 50 миллионов евро. В борьбу за игрока вступили: «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Брэнтуэйт провёл 27 матчей во всех турнирах, забил мяч и получил 7 жёлтых карточек. Контракт англичанина с «Эвертоном» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего центрального защитника в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет приобрести полузащитника «Эвертона».