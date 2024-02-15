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«Эвертон» готов продать действующего победителя молодёжного Евро

вчера, 13:39

«Эвертон» готов рассмотреть возможность продажи защитника молодёжной сборной Англии Джэрреда Брэнтуэйта за 50 миллионов евро. В борьбу за игрока вступили: «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Брэнтуэйт провёл 27 матчей во всех турнирах, забил мяч и получил 7 жёлтых карточек. Контракт англичанина с «Эвертоном» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего центрального защитника в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет приобрести полузащитника «Эвертона».

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вчера в 13:50
Завысили стоимость в 2 раза и ждут, что кто-то клюнет.
Гость
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