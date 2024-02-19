Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Мбаппе рассматривал переход в «Манчестер Сити»

вчера, 10:29

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который, по слухам, перейдёт в «Реал» летом, рассматривал переход в «Манчестер Сити».

Представители игрока встречались с «горожанами» для обсуждения потенциального трансфера.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПри Сульшере «Бавария» может подписать трёх игроков МЮ
Сегодня, 14:33
Слухи«Астон Вилла» хочет подписать израильского полузащитника
Сегодня, 13:54
СлухиАльфонсо Дэвис может присоединиться к испанскому клубу
Сегодня, 13:28
Слухи«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Эвертона»
Сегодня, 12:48
СлухиМЮ назвал цену за Гринвуда
Сегодня, 12:37
СлухиМЮ видит в Бремере замену Варану
Сегодня, 12:30
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:59
Грилиш/Доку вполне себе относительно ЧЕГО ? Топ клуба ?!
))) Не смеши мои подковы. Они английский середняк зачастую неспособны на фланге накрутить, а про ЛЧ и говорить не имеет смысла.
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:43
Во-первых, Доку и Грилиш еще вполне себе. Во-вторых, Пеп любит ставить игроков на новые позиции. Зинченко приходил полузащитником, а стал левым защитником. Гвардиол был центральным защитником, теперь слева играет. Стоунз порой полузащитника играет и т. д. На левый фланг можно Бернарду или Фодена отправить. Такой токсичный и алчный Мбаппе не нужен. В-третьих, можно купить кого-то подешевле. У Пепа любой заиграет.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:46
Не нужно портить атмосферу в Манчестер Сити, лучше пускай в Реал идет.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:22
После подписания черепана весь хейт перешел на Реал
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:27
Как-то уж слишком не по-родительски действует мама Мбаппе, для которой сынок - только инструмент обогащения.
Ничего личного - только бизнес.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:26, ред.
Сериал не разводи. Посмотри на поле..., хоть немного.
Причём тут алчность Мбаппе, когда у МС левый фланг атаки хромает (Доку, Грилиш) ?! Эти два "танцора" не тянут общий уровень тройки нападения, где Холланд и Фоден - идеальны.
Пеп - не дурак. Сити по любому на эту позицию требуется сильная - боевая единица..., а будет это Мбаппе, либо кто другой - не суть. Летом туда Гвардиола кого-нибудь из топов точно приволокёт.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:32
И слава Богу,что не будет токсика в МС))
112910415
112910415
вчера в 10:58
прикидывал, где больше дадут ?
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:53
Вот оно что. Его "любимый" клуб, за который он болеет с детства, даже не первый клуб, куда он хотел перейти. Первым был ПСЖ, который дал ему много денег. Второй - МС, который мог дать деньги, трофеи и индивидуальные награды. Реал оказался третьим, когда ПСЖ не смог удовлетворить его желание выиграть ЛЧ, а МС оказался не заинтересован в нем. Вот и вся любовь к Реалу. Уверен, что Мбаппе предаст Реал при первом удобном случае.

Мбаппе ищет клуб, который подвезет его к трофеям, в том числе к ЛЧ. Сегодня это могут сделать 2 клуба - МС и Реал. Сам не в состоянии выиграть. Но МС такие игроки не нужны. Пусть у Реала голова болит.
2xhd4nc5nue2
2xhd4nc5nue2
вчера в 10:39
Важно что он куда-то перейдёт! И ещё будет много разговоров
allemz
allemz
вчера в 10:39
Представители игрока встречались с «горожанами» для обсуждения потенциального перехода, сторона Мбаппе, озвучив свои условия, получила следующий ответ: "Да кому ты нужен кроме своей мамы и Реала?")))
drug01
drug01
вчера в 10:38
Может передумает. Манчестер Сити более интереснее
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 