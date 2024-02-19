Мбаппе рассматривал переход в «Манчестер Сити»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который, по слухам, перейдёт в «Реал» летом, рассматривал переход в «Манчестер Сити».
Представители игрока встречались с «горожанами» для обсуждения потенциального трансфера.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который, по слухам, перейдёт в «Реал» летом, рассматривал переход в «Манчестер Сити».
Представители игрока встречались с «горожанами» для обсуждения потенциального трансфера.
Мбаппе ищет клуб, который подвезет его к трофеям, в том числе к ЛЧ. Сегодня это могут сделать 2 клуба - МС и Реал. Сам не в состоянии выиграть. Но МС такие игроки не нужны. Пусть у Реала голова болит.
Мбаппе ищет клуб, который подвезет его к трофеям, в том числе к ЛЧ. Сегодня это могут сделать 2 клуба - МС и Реал. Сам не в состоянии выиграть. Но МС такие игроки не нужны. Пусть у Реала голова болит.