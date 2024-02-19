Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и «Реал Мадрид» подписали соглашение, согласно которому с 1 июля француз станет игроком «сливочных».
Контракт с нападающим будет рассчитан на 5 лет.
Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком команды.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и «Реал Мадрид» подписали соглашение, согласно которому с 1 июля француз станет игроком «сливочных».
Контракт с нападающим будет рассчитан на 5 лет.
Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком команды.
Может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется королевский клуб от этого трансфера только потеряет. Потеряет деньги. Потеряет хорошую атмосферу в коллективе. Потеряет в игровых связях на поле, поскольку на одной позиции оказываются два игрока из топ-10 лучших игроков мира прямо сейчас. Можно долго предполагать различные варианты, но как обычно всё рассудит время.
Может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется королевский клуб от этого трансфера только потеряет. Потеряет деньги. Потеряет хорошую атмосферу в коллективе. Потеряет в игровых связях на поле, поскольку на одной позиции оказываются два игрока из топ-10 лучших игроков мира прямо сейчас. Можно долго предполагать различные варианты, но как обычно всё рассудит время.
Потому что Родриго, честно говоря, плохо там играет, и все его успехи в этом году связаны с тем, что Вини был травмирован и он переходил на левый фланг.
Поэтому, если Мбаппе может закрыть правый фланг, а Родриго вернётся к роли джокера, то ок, иначе компромиссов особо не вижу.
Потому что Родриго, честно говоря, плохо там играет, и все его успехи в этом году связаны с тем, что Вини был травмирован и он переходил на левый фланг.
Поэтому, если Мбаппе может закрыть правый фланг, а Родриго вернётся к роли джокера, то ок, иначе компромиссов особо не вижу.