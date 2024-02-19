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Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

вчера, 09:16

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и «Реал Мадрид» подписали соглашение, согласно которому с 1 июля француз станет игроком «сливочных».

Контракт с нападающим будет рассчитан на 5 лет.

Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

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Все комментарии
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:37
У вас из-за одной новости, что Мбаппе переходит уже разыгрались фантазии. А как этот коллектив будет играть нам предстоит увидеть.
Галактикос мы видели. Лучше не было версии у Реала.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 22:25
И потом моргает свет и слетает этот расклад на плойке)
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:02
Не верю!
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:01
Ну да, а потом выходит Барселона и обыгрывает весь этот галактикос у него же дома со счётом 0:3.
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:39
Это те, которых якобы Месси выгнал из команды? Ушел Ибра, а Барселона выиграла ЛЧ. Ушел Икарди, Аргентина выиграла всё. Как оказалось, Месси был прав.
1580556558
1580556558 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:25
согласен, эта сага с Мбапенком и Реалом длится не первый год, сегодня написали. что заключили контракт, а завтра опровергнут. Мбаппе уже раз кинул Переса (если верить прессе). Что ему мешает это сделать снова?
Nety
Nety ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:16
Когда это он был скромным парнем?))) Он переходил в ПСЖ на космическую зарплату.
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 17:45
Наконец-то этот сериал закончился
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:27
Главное не получилось как с Сане в Баварии, где он был самым высокооплачиваемым игроком, после чего Гнабри и Коман устроили забастовку и требовали повышения зарплаты.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
Мне не нравится в ситуации с центрфорвардом Мбаппе то, что тогда Джуд будет ещё дальше от атаки, а сейчас он часто играет скрытого форварда, как в матче с "Жироной", и при его росте и навыках в завершении это большой бонус.

При этом от Мбаппе ЦН мы сильно не выиграем - у него рост на 2 см выше Вини, и он никак не поможет взламывать автобусы. Джуд же это не раз делал.

И третье - Родриго как основной игрок в любом случае мне не нравится на правом фланге, он него мало что никакой опасности не исходит оттуда (он почти все голы забил слева, даже "Жироне" он забил с позиции Вини), он максимум оттягивает игроков, но даже в отбор он не любит идти. В "Реале" его позиция одна из самых проблемных, и не хотелось бы её оставлять такой же.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:46, ред.
Вот именно. Тоже считаю так.
Но конечно же есть вариант, что Мбаппе будет центральным форвардом. Посмотрим...
Надеюсь, что Родриго тоже сохраним. Думаю, что так будет хорошо и для Реала, и для самого Родриго.
K_TS16
K_TS16
вчера в 16:39
Теперь ещё Холланда осталось
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:51
Приятная новость, барселонцы занервничали )))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:44
Соглашение и контракт - разные вещи.. Контракт у него с ПСЖ до лета.. Соглашение - это тоже самое, что дать "слово пацана".. В 22-м он уже давал такое "слово".. Но пусть переходит в Мадрид и не засоряет эфир комментов.. Хе..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:40
Барселоне придётся не сладко, возможны двухзначные виктории Реала
амурец
амурец
вчера в 14:08
Пока нечего хорошего от данного трансфера не наблюдается
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:07
Мне эта сага с Мбаппе внезапно профит принесла) Я под видео канала Шмурнова в Youtube оставил коммент (примерно то же, что я пишу на Соккере), а у него был конкурс на лучший комментарий про Мбаппе, и я выиграл шарфик с матча ПСЖ - "Реал Сосьедад"))

Уже отправили мне, говорят)
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 13:01
Неужели неужели,это правда? А мама знает?
7u7g9s8jkg84
7u7g9s8jkg84
вчера в 12:47
Наверняка подписал какую-нибудь бумажку о намерениях, а не контракт.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 12:11, ред.
По поводу "выздоравливать" - нереалистично.
Весь патоген и отрицательная микрофлора в ПСЖ - от Хелаифи.
Поэтому для здоровых бактерий - на начальном этапе, там нужны Персей и Андромеда.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:04
Про Месси мимо ?
Ну, естесссно!!! Икарди и Ибрагимович не дадут соврать. )))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:50
Как скоро будет опровержение?
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:43
Значит скоро и Зидан вернется
balalay
balalay ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:41
да точно, вспоминается, именно проход в центр и удар - это весь Родриго, наверное надо подборку его голов посмотреть...
просто в случае "почти топовых футболистов" или которые кажутся топовыми - всегда есть футболист который на позиции будет лучше, Гризмана в Атлетико - заменить некем, Ибрагимовича ни в одной команде заменить некем, а вот Родриго.... кто-то на его месте будет полезнее, учитывая что он столько лет никак не станет выше, так что согласен - это первый кандидат на трансфер
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ balalay (раскрыть)
вчера в 11:32
Да Родриго можно продавать, учитывая, что он хорош только на левом фланге, и что он в принципе слаб по пасам, он исключительно бегунок, когда он феерил осенью в отсутствии Вини, почти все его голы после слаломных проходов со смещением слева в центр и последующим ударом в правую девятку были забиты, красиво, но это очень ограниченный инструментарий для его стоимости и зарплаты.

Но можно и оставить как подмену и как джокера.

Вини, конечно, игрок с кучей фишек типа настроения, нырков, но он всё прогрессирует, и почти все эксперты отмечали, что с "Жироной" он сыграл лучший матч в карьере, потому что он

1) Забил прекрасный гол дальним ударом
2) Отдал шикарный вырезанный пас
3) Четвёртый гол был забит после его отбора

То есть в одном матче он показал, что теперь может и бить издалека, и отдавать шикарные пасы, и отбирать результативно. Это просто на уровень выше, чем было раньше.
112910415
112910415
вчера в 11:27
даёшь букет проблем !
balalay
balalay ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:21
с Родриго проблема в том, что "джокером" он стал только потому, что был вечно подающим надежды сверхталантливым будущим Роналдо-зубастиком №2, он был куплен не за 10 млн. долларов, а за 40 млн. евро в 2019 году как самый подчеркиваю талантливый футболист Бразилии по мнению скаутов Реала...
Если бы не этот "груз прошлого" - да Родриго эдакий паренек скамейки, но он типа не просто паренек, а вечно сверхновая которая никак не взорвется, вот были матчи в которых он однажды спас дублем Реал от поражения в лиге чемпионов - взорвался как бомба, вдруг взял игру на себя и так далее... и это все? он не "джокер", а если и "джокер" - то явно изначально переоцененный футболист, вроде Робиньо или Муту которые колесили по топ-клубам но так и не стали звездами
а Винисиус мне просто не нравится, футболист который может в упор ударить по воротам и стрельнуть в зрителей несколько раз, но так и не пытаться отдать пас кому-то... сколько с такие моменты смотрю - столько раз он мне и не нравится...
lotsman
lotsman
вчера в 11:07
Да неужели свершилось?! Или до июля будут ещё сенсации?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ balalay (раскрыть)
вчера в 11:05
Продать Вини и приобрести Мбаппе - это значит не приобрести ничего, по сути, потому что они оба топ-игроки. Плюс у Вини есть положительная (а кое в чем и отрицательная) черта - он в основном настраивается на топ-команды, например, он феерил с "Барселоной" и "Жироной", но абсолютно не интересен ему был матч с "Райо", где он пешком ходил по полю.

Родриго же, конечно, не уровень Вини, он хороший бразильский бегунок, но гораздо хуже по пасам - там, где Вини может сыграть хорошую комбинацию, от него отскочит мяч. Поэтому с приходом Мбаппе, если тот займёт правый фланг, Родриго опять может вернуться к роли джокера и подменщика травмированных, которая у него уже была когда-то.
Elliada_
Elliada_ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:03
Про Месси мимо. Мбаппе больше похож на своего кумира Роналду
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