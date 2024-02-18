Лоди попросил о переходе в «Аль-Хиляль» из-за повышения зарплаты в 4 раза

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вчера, 22:09

Спортивный директор «Марселя» раскрыл детали перехода защитника в «Аль-Хиляль».

Функционер отметил, что французский клуб не собирался продавать футболиста. Слова директора приводит Get French Football News со ссылкой на Canal Plus.

Мы обсуждали это с президентом (Пабло Лонгорией), и он сказал: «Нет, мы сказали главному тренеру, что не собираемся продавать, поэтому не будем этого делать». К сожалению, игрок узнал через своего агента, что было предложение.

По словам Бенатиа, Лоди разговаривал с наставником «провансальцев» после победы в матче 1/32 финала Кубка Франции над «Тионвиль Лузитанос» в январе и выразил разочарование по поводу того, что клуб отказался его продать:

Он сказал ему: «У меня есть предложение, которое поступило, а вы, видимо, не хотите его принять. Я буду зарабатывать в четыре раза больше, чем здесь, вы должны меня отпустить».

Мехди добавил: