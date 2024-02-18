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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Лоди попросил о переходе в «Аль-Хиляль» из-за повышения зарплаты в 4 раза

вчера, 22:09

Спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа раскрыл детали перехода защитника Ренана Лоди в «Аль-Хиляль».

Функционер отметил, что французский клуб не собирался продавать футболиста. Слова директора приводит Get French Football News со ссылкой на Canal Plus.

Мы обсуждали это с президентом (Пабло Лонгорией), и он сказал: «Нет, мы сказали главному тренеру, что не собираемся продавать, поэтому не будем этого делать». К сожалению, игрок узнал через своего агента, что было предложение.

По словам Бенатиа, Лоди разговаривал с наставником «провансальцев» Дженнаро Гаттузо после победы в матче 1/32 финала Кубка Франции над «Тионвиль Лузитанос» в январе и выразил разочарование по поводу того, что клуб отказался его продать:

Он сказал ему: «У меня есть предложение, которое поступило, а вы, видимо, не хотите его принять. Я буду зарабатывать в четыре раза больше, чем здесь, вы должны меня отпустить».

Мехди добавил:

Затем Гаттузо пришёл к нам, президенту и ко мне, и сказал: «Ребята, он пришёл, чтобы поговорить со мной о деньгах, я тренер, и мне это не нравится. Я заставлял его играть в каждом матче, он игрок стартового состава, но если он думает о чём-то другом, мы должны его отпустить».

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fsfgb6yu858h
fsfgb6yu858h
сегодня в 06:05
Очень интересно наблюдать за внутренней кухней футбольного клуба «Марсель». Несмотря на слухи о продаже игроков, спортивный директор Мехди Бенатиа и президент Пабло Лонгория остаются непреклонными в своем решении строить команду, способную бороться за высокие места. Хорошо, что тренер Дженнаро Гаттузо поддерживает открытый диалог со своими игроками, помогая им справиться с возникающими сложностями.
112910415
112910415
сегодня в 05:46
нужны денежки человеку, что тут поделать
purjvbn822xb
purjvbn822xb
сегодня в 04:42
Когда предлагают настолько больше трудно удержаться.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:29
Может Мбаппе тоже туда надо?
h8dppexq8pvb
h8dppexq8pvb
вчера в 22:27
Надо отпускать, человек хочет денег заработать
Гость
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