Тен Хаг: «Мы всегда верили в Хёйлунда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал прогресс нападающего :

Мы всегда доверяли Хёйлунду. Мы выбрали его из-за его характера. Этот футболист действительно может играть в стрессовых ситуациях, это то, что нужно нападающему «Манчестер Юнайтед». Расмус уверен в себе, и я не сомневаюсь, что он забьет еще больше.