Тен Хаг: «Мы всегда верили в Хёйлунда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал прогресс нападающего Расмуса Хёйлунда:
Мы всегда доверяли Хёйлунду. Мы выбрали его из-за его характера. Этот футболист действительно может играть в стрессовых ситуациях, это то, что нужно нападающему «Манчестер Юнайтед». Расмус уверен в себе, и я не сомневаюсь, что он забьет еще больше.
Датский нападающий забил 13 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах за МЮ.
А ленивого Рэша нужно срочно усадить на лавку до конца сезона или отправить в дубль. Пусть там политикой занимается. Мактомини в атаке вместо него всяко лучше будет смотреться. Что погба был, что лингард, что санчо, что рэш сейчас — банда высокооплачиваемых лентяев, тусовщиков и скандалистов.
А ленивого Рэша нужно срочно усадить на лавку до конца сезона или отправить в дубль. Пусть там политикой занимается. Мактомини в атаке вместо него всяко лучше будет смотреться. Что погба был, что лингард, что санчо, что рэш сейчас — банда высокооплачиваемых лентяев, тусовщиков и скандалистов.