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Тен Хаг: «Мы всегда верили в Хёйлунда»

вчера, 11:39

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал прогресс нападающего Расмуса Хёйлунда:

Мы всегда доверяли Хёйлунду. Мы выбрали его из-за его характера. Этот футболист действительно может играть в стрессовых ситуациях, это то, что нужно нападающему «Манчестер Юнайтед». Расмус уверен в себе, и я не сомневаюсь, что он забьет еще больше.

Датский нападающий забил 13 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах за МЮ.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:09
Забил две дешёвые банки Лутону, у которого стадион на 7 тысяч, а крику …! Мне он категорически не по душе, дриблинг и техника на сомнительную троечку, поля не видит, партнеров не чувствует, бревно бревном (извините). Прогресса у него не предвидится!
Ironigor
Ironigor ответ Денис Прокопьев (раскрыть)
вчера в 18:47
Вашим фантазиям нет предела . Мне вообще всё равно на Тен Хага, я писал про молодого паренька, если что . Так , к сведению !)
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:07
ТЫ ТО ЭТОГО ТОЛЬКО И ЖДЕШЬ , ЧТОБЫ ПОТОМ ПОХЕЙТИТЬ ТЕН ХАГА.........
k6p5nbzd99fa
k6p5nbzd99fa
вчера в 16:34
Посмотрим, как это повлияет на ситуация в турнирной таблице в конце сезона
9psnb7f3pazd
9psnb7f3pazd
вчера в 16:33
Всё, теперь будут себя пяткой в грудь бить
jpqp8kqyu663
jpqp8kqyu663
вчера в 16:06
Расмус Хёйлунд впечатляет своей игрой в МЮ! Его уверенность и способность играть в стрессовых ситуациях делают его идеальным нападающим для команды. Думаю, он еще не раз порадует нас своими голами.
galem72
galem72
вчера в 12:04
Блин, ну зачем эти высокопарные вью про веру и стрессовые ситуации. Начал парень забивать — прекрасно! Лучше промолчать про это и продолжать работать в том же направлении. Счастье любит тишину...
А ленивого Рэша нужно срочно усадить на лавку до конца сезона или отправить в дубль. Пусть там политикой занимается. Мактомини в атаке вместо него всяко лучше будет смотреться. Что погба был, что лингард, что санчо, что рэш сейчас — банда высокооплачиваемых лентяев, тусовщиков и скандалистов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00
Лишь бы не поймал звезду на взлёте !)
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