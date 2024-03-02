Тренер «Карабаха» учтёт мнение Лунёва по поводу его вызова в сборную России

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов сообщил, что азербайджанский клуб будет учитывать мнение вратаря Андрея Лунёва по вопросу его вызова в сборную России на мартовские матчи.
Футболист попал в расширенный состав национальной команды, который был опубликован 1 марта.
Я нормально отношусь к вызову Андрея в сборную. Если он смог привлечь внимание тренеров сборной, то это значит, что он хорошо и стабильно выступал в этот период. И я рад за него. Мне вообще всегда приятно, когда мой игрок хорошо и стабильно играет, и его вызывают в сборную. Насчёт того, отпустим его или нет, тут важно и мнение игрока. Для меня психологическая готовность игрока тоже играет роль.
Если я буду знать, что это плохо действует на него, то, естественно, я никогда не отпущу его в сборную. Я думаю, что Андрей сам тоже захочет принять этот вызов и это будет дополнительная мотивация для него. Учитывая, что давно не получал вызов в сборную. Я тоже доволен его работой, но он ещё сможет прибавить, это его не максимальный уровень. Надеюсь, что скоро он достигнет своего максимума. Можем не отпустить его в сборную, но, думаю, с этим не будет проблем. Потому что мы все профессионалы и понимаем ситуацию.