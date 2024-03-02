Тренер «Карабаха» учтёт мнение Лунёва по поводу его вызова в сборную России

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вчера, 18:56

Главный тренер «Карабаха» сообщил, что азербайджанский клуб будет учитывать мнение вратаря по вопросу его вызова в сборную России на мартовские матчи.

Футболист попал в расширенный состав национальной команды, который был опубликован 1 марта.