Назван расширенный состав национальной команды России на мартовский сбор

Опубликован расширенный состав сборной России на мартовский сбор.
Вратари
Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Андрей Лунёв («Карабах», Агдам), Александр Максименко («Спартак», Москва).
Защитники
Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов», Самара), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Евгений Харин («Ахмат», Грозный), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва).
Полузащитники
Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артём Карпукас (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Бергамо), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).
Нападающие
Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Александр Соболев («Спартак», Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).
0. Сафонов - Привоз в матче на сборах, неуверенная игра, очевиден спад или недостаток кондиции (P.S. добавил позже, поэтому 0)
1. Максименко - нестабилен и даже не основной вратарь Спартака
2. Дивеев - не лучший выбор + не в лучшей форме
3. Кривцов - нестабилен. Бывает забьет Акинфееву, а бывает два раза мяча за матч коснется и оба с потерей
4. Мостовой - даже не игрок основы, он два раза за сезон только в старте вышел. Ну не дотягивает он до уровня основы Зенита, а до сборной - и подавно
5. Сергеев - взяли чтобы что? Для количества? Тюкавин, Чалов, Соболев - достаточно, зачем четвертый нападающий? Если я не ошибаюсь, Карпин любит с одним центрфорвардом, два в запасе будут сидеть, а этого куда? куколдить с трибуны?
P.s. Сугубо мое мнение, на звание эксперта не претендую
0. Сафонов - Привоз в матче на сборах, неуверенная игра, очевиден спад или недостаток кондиции (P.S. добавил позже, поэтому 0)
1. Максименко - нестабилен и даже не основной вратарь Спартака
2. Дивеев - не лучший выбор + не в лучшей форме
3. Кривцов - нестабилен. Бывает забьет Акинфееву, а бывает два раза мяча за матч коснется и оба с потерей
4. Мостовой - даже не игрок основы, он два раза за сезон только в старте вышел. Ну не дотягивает он до уровня основы Зенита, а до сборной - и подавно
5. Сергеев - взяли чтобы что? Для количества? Тюкавин, Чалов, Соболев - достаточно, зачем четвертый нападающий? Если я не ошибаюсь, Карпин любит с одним центрфорвардом, два в запасе будут сидеть, а этого куда? куколдить с трибуны?
P.s. Сугубо мое мнение, на звание эксперта не претендую