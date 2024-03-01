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Назван расширенный состав национальной команды России на мартовский сбор

вчера, 12:58

Опубликован расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Андрей Лунёв («Карабах», Агдам), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники

Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов», Самара), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Евгений Харин («Ахмат», Грозный), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва).

Полузащитники

Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артём Карпукас (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Бергамо), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Александр Соболев («Спартак», Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:23
😂😂😂
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:21
К тебе, в свете и с учетом реплики про Баринова.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Анатолий.
Вопрос ко мне ... или всё таки к TheBolt ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:58
А объясни мне, уважаемый. с какой целью Спартак имея вратаря сборной (Максименко вызван) ищет вратаря. Помазун, которого они хотели, не вызван. В чем фишка?
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:38
...я всегда поражался комплектации, защитников моря, это те кто должны мячи отнимать, хавов немерено, это те кто много думать любят, а вот те, ради кого мы идём смотреть футбол ,люди от которых зависит судьба поединка, результат, их вообще не существует, 4 чела на всю Россию Матушку....!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:11
Пусть всех вратарей сразу ставит на ворота. Это им всё равно не поможет.
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:21
Поглядим кто в какой форме подойдёт к этому сбору, возможны изменения
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:15, ред.
А с кем ты не согласен ? С Карпиным ?! ))) Ему кого назвали, тех он и взял. Его талант щёки надувать, глаза пучить и быка включать - эдакий "имидж большого Папы".
На деле же ... ВалераГёргич - это не тренер, это ряженый генерал (без войска), марионетка, - ставленник РФСсовской шоблы, имена и фамилии которых на слуху.

P.S. Баринова забыл добавить. Это вообще чудо в поле, которое получив мяч либо его сразу теряет, либо просто пнёт от себя подалее, дабы быстрей избавиться... Его безобразная игра в составе сборной, в отборе на ЧМ 2022, сравнима лишь с "изысками" Тошки Заболотного, лишняя зад.ница которого тормознула Тюкавина, просидевшего весь отбор на лавке.

PP.SS. Хотя с другой стороны, нет смысла рассуждать об умном, когда вокруг одно безумие.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:07
Полностью согласен. Кажись, я его просмотрел) И его тоже не стоит звать. А еще отсутствие Гоцука удивляет. Зато не удивляет отсутствие Джикии наконец-то. И молодого Салтыкова уже пора бы заиграть за сборную
112910415
112910415
вчера в 16:54
про каждого напишут в Википедии :
вызывался в сборную !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:52
По твоему тексту выходит, что Чистяков, который год не играл, сидел на лпаке, это достойный игрок сборной?
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 15:13
Дивеев после травмы, вообще непонятно его присутствие в сборной!
(При всём уважении к нему)
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:08
Пожалуй, все сильнейшие российские игроки собраны в расширенной заявке.
По итогам первых мартовских туров РПЛ будет видно, кто в какой форме находится.
Garrincha58
Garrincha58 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 14:52
что тут не понятного Карпуша сказал что после 20 тура кого то отцепят понятно одного вратаря уберут и напа тоже да и полевых прошерстят да и какая разница игры то ничего не значат так товарняки а когда лет так через тцать смилуются над нами тогда половину этих игроков может и вообще уже закончат с футболом
adekvat
adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 14:49
Пары вратарей не хватает что бы все ворота закрыть.
lotsman
lotsman
вчера в 14:19
Вместо Соболева лучше бы Дзюбу позвали. У него сейчас перерыв в съёмках. Мог бы и по полю побегать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:12
Как обычно, вратарей и нападающих одинаковое количество. И это при том что кипер стоит один воротах, а внападающих может быть и двое на поле, плюс замены. Не понимаю я этого...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:03, ред.
Не согласен с вызовом:
0. Сафонов - Привоз в матче на сборах, неуверенная игра, очевиден спад или недостаток кондиции (P.S. добавил позже, поэтому 0)
1. Максименко - нестабилен и даже не основной вратарь Спартака
2. Дивеев - не лучший выбор + не в лучшей форме
3. Кривцов - нестабилен. Бывает забьет Акинфееву, а бывает два раза мяча за матч коснется и оба с потерей
4. Мостовой - даже не игрок основы, он два раза за сезон только в старте вышел. Ну не дотягивает он до уровня основы Зенита, а до сборной - и подавно
5. Сергеев - взяли чтобы что? Для количества? Тюкавин, Чалов, Соболев - достаточно, зачем четвертый нападающий? Если я не ошибаюсь, Карпин любит с одним центрфорвардом, два в запасе будут сидеть, а этого куда? куколдить с трибуны?

P.s. Сугубо мое мнение, на звание эксперта не претендую
TheBoLt
TheBoLt ответ 3augg8jkha9j (раскрыть)
вчера в 13:55
Лунев еще ладно, матч за сборную сыграть может нормально, а вот Максименко абсолютно не стабилен. я б его не звал бы вообще
3augg8jkha9j
3augg8jkha9j
вчера в 13:44
Лунева можно было и не приглашать, пусть Еврокубок с Карабахом выигрывает.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:39
Нормальный состав,все позиции заполнены.
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