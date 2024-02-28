Лунёв — о сборной России: «Звонок был, а вызова пока ещё нет»

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вчера, 08:59

Российский вратарь азербайджанского «Карабаха» рассказал о контактах с тренерским штабом сборной России.

В нынешнем сезоне команда впервые в своей истории вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с «Байером», за который ранее также выступал футболист.

Звонок был, а вызова пока ещё нет. Виталий Витальевич Кафанов звонил, поздравлял с проходом, игрой. В прошлый раз приезд сорвался из-за травмы в «Байере». Хочется не только приехать, но и сыграть. Конечно, жду. Так или иначе вызов — это оценка проделанной работы. Было бы очень приятно.

21 марта национальная команда сыграет товарищеский матч с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Обе встречи пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.