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Лунёв — о сборной России: «Звонок был, а вызова пока ещё нет»

вчера, 08:59

Российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал о контактах с тренерским штабом сборной России.

В нынешнем сезоне команда впервые в своей истории вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с «Байером», за который ранее также выступал футболист.

Звонок был, а вызова пока ещё нет. Виталий Витальевич Кафанов звонил, поздравлял с проходом, игрой. В прошлый раз приезд сорвался из-за травмы в «Байере». Хочется не только приехать, но и сыграть. Конечно, жду. Так или иначе вызов — это оценка проделанной работы. Было бы очень приятно.

21 марта национальная команда сыграет товарищеский матч с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Обе встречи пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:07
Лунев в сборной:
ОПС
ОПС
вчера в 12:18
32 для вратаря, это нормально. Шанс сыграть за сборную еще есть, но при условии, что и сама сборная сыграет.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 12:06
Потом выяснится, что и звонок из сборной - мнимый, по пьяни померещилось.
112910415
112910415
вчера в 10:04
не молод уже ...
lotsman
lotsman
вчера в 09:51
Это только первый звонок. Время ещё не настало до третьего звонка.)
Интерес
Интерес ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:32
Ну да,крик петуха должен прозвучать три раза,по библейскому сказанию.Вот тогда всё и начнётся...
Интерес
Интерес ответ nubom (раскрыть)
вчера в 09:31
Высокая зряплата и страна не та...
Интерес
Интерес
вчера в 09:31
Забери его к себе. Детей нянчить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:29
Жди Андрюха третий звонок, тогда точно начало...)))
nubom
nubom
вчера в 09:12
А что мешало Андрею в Зените феерить?
5jepe5ar2745
5jepe5ar2745
вчера в 09:06
Если еще и в четвертьфинал выйдут, тогда точно в сборную позовут.
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