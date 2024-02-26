У «Ливерпуля» 10 воспитанников, а у «Манчестер Сити» трое. Клубы АПЛ часто не доверяют своим школам

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сегодня, 13:26

Выпускники академии порадовали Клоппа.

«Ливерпуль» и МЮ дают шанс воспитанникам

Школы двух красных клубов принесли им 18 человек из текущих заявок в АПЛ . Клопп раньше жаловался на работу академии, а в прощальном сезоне немец доверяет молодёжи. Вчера в финале Кубка лиги без десятка травмированных опытных футболистов положился на голкипера Келлехера – воспитанника академии «Ливерпуля», а на замену выходили совсем юные ребята. После матча вместе сфотографировались с кубком, который принесли общие усилия и гол опытного Ван Дейка.

В АПЛ невозможно выигрывать без поддержки Алиссона, Салаха и прочих звёзд. Но фанатам всегда приятно видеть успехи местных ребят. Когда правый защитник Брэдли добился первых успехов, то стал любимцем публики во всей Англии. Потом в семье Конора случилось горе – умер его отец, и снова лучи поддержки направлялись к выпускнику академии. Причём путь в основу ему закрывает другой студент школы «Ливерпуля» – Александер-Арнольд, защитник с десятками ассистов в АПЛ .

Кроме школы «Ливерпуля», ребята из которой сломали по сумме двух часов игры дорогой состав «Челси» в финале на «Уэмбли», можно выделить академию самих лондонцев и школу «Манчестер Юнайтед». У «Ливерпуля» Александер-Арнольд, Брэдли, Джонс и Эллиотт в стартовой обойме. У «красных дьяволов» два юных игрока – Гарначо и Майну, а также опытный Рэшфорд, невзирая на ужасную форму. Помимо этого есть Эванс и МакТоминэй, выпускники разных поколений академии МЮ .

У «Челси» вчера промахивался хавбек Галлахер. А из остальных воспитанников клуба можно выделить капитана Джеймса – его карьеру портят травмы, и центральных защитников Челоба и Колуилла. Остальные намного дальше от основы. На этом комплименты школам клубов АПЛ можно завершать, ведь у 17 клубов из 20 в заявке пять и меньше выпускников академии. Когда в классную лигу зашли большие деньги, трансферы стали важнее доверия к «птенцам» городов и регионов.

У семи клубов по одному выпускнику академии

Даже когда есть деньги, не спешат вкладывать их в школы, а тратят на новичков. Причина простая – нет гарантий. Если «Брентфорд» построит невероятную академию, то дальше прибегут скауты из Манчестера и Лондона, скупив лучших талантов, предлагая их родителям деньги, которых у скромного клуба нет. Даже знаменитая школа «Ла Масия» в Барселоне действует по принципу охоты по всему миру и по всей Испании.

В Англии «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптон», «Борнмут», «Фулхэм», «Лутон», «Бёрнли» и «Брентфорд» имеют в своём составе по одному воспитаннику. Это к разговору, может ли середняк построить успешную основу из своих ребят. Но исключения нашли, ведь у «Брайтона» пять выпускников академии в заявке. И даже у «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасла» аналогичное число своих ребят, которым в итоге доверились.

Но когда семь клубов из двадцати имеют всего по одному выпускнику, то можно смело констатировать, что трансферный мир победил педагогические попытки доверять местным ребятам. У «Эвертона» три воспитанника, причём один из них португальский голкипер, и все вне основы. У «Тоттенхэма» есть опорный хавбек Скипп, но его не поставить выше по статусу, чем Сона, ставшего родным благодаря многолетним успехам.

Школа «Вест Хэма», где учились многие будущие звёзды, скатилась к воспитанию детей мигрантов, но все эти ребята, кроме правого защитника Джонсона, за бортом большого футбола. Однако даже Бен сидит на лавке за спиной у чеха Цоуфала. Воспитаннику академии клуба с историей стало сложно пробиться в основу. А если он талантливый, как невероятный Беллингем, то его уведут у первого клуба богатые команды.

Сака, Фоден и Фергюсон играют за родные клубы

Звезда «Арсенала» Сака стал первым за много лет футболистом клуба с голами в пяти турах АПЛ подряд. Также Букайо стал первым за 30 лет англичанином, который собрал подобную серию за «канониров» после форварда Иана Райта. Символ отношения клуба к выпускникам академии. Были успешные редкие случаи с иностранцами, вроде Сеска, которого Венгер выманил из школы «Барселоны», но куда чаще воспитанники лондонцев не становились звёздами.

Сейчас у Нкетиа, Смита-Роу и Нельсона есть проблемы с попаданием в основу. У чемпиона «Манчестер Сити» три воспитанника в первом составе, ведь шейхи давали много денег на трансферы. Фоден – главная звезда, но есть также перспективный и универсальный Рико Льюис, а ещё правый вингер Оскар Бобб. Однако «горожане» используют свою академию для получения прибыли, поэтому случай Фодена уникален, хотя даже Фил встретил невероятную конкуренцию.

А вот у «Брайтона» защитник Данк, вингер Марч и юный центральный нападающий Фергюсон играют в основе, все они воспитанники. Ценные футболисты, два ветерана и надежда АПЛ . Ирландец Эван Фергюсон не менял сборную по примеру многих коллег, вроде Райса и Грилиша, которые перешли на сторону «Трёх львов». А тот же Сака имел приглашения от команды Нигерии. Фергюсон не будет фаворитом на Евро-2024, в отличие от воспитанников других академий АПЛ .