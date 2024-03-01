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Саудовская Аравия презентовала заявку на проведение чемпионата мира-2034

вчера, 21:35

Федерация футбола Саудовской Аравии представила официальную заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

Её слоган — «Растём. Вместе». Как сообщается на официальном сайте заявки, данный слоган стремится провести параллель между быстрой трансформацией страны и положительным влиянием, которое проведение турнира окажет как на международный футбол, так и на само соревнование.

На ЧМ-2034 будут участвовать 48 сборных.

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 01:07
Откуда такая уверенность?Все будущие ЧМ обещают быть лучшими в истории но как по мне никакой еще не превзошел ЧМ-98.
Деньги позволят создать инфраструктуру но не атмосферу.
Futurista
Futurista
вчера в 23:15
Там то точно сыграем...или никто не сыграет...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:38
Можно не сомневатся что Саудовская Аравия сделает лучший Чм в истории, вы такого еще не видели!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:48
На Суперкубке Испании все слышали, как они растут, когда саудиты всем стадионом освистывали минуту молчания памяти Бэккенбауэра. Я такой мерзости ещё не видел, им 20 секунд не потерпеть было.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:40
Позорники купленный чм
Гость
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