Саудовская Аравия презентовала заявку на проведение чемпионата мира-2034

Федерация футбола Саудовской Аравии представила официальную заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.
Её слоган — «Растём. Вместе». Как сообщается на официальном сайте заявки, данный слоган стремится провести параллель между быстрой трансформацией страны и положительным влиянием, которое проведение турнира окажет как на международный футбол, так и на само соревнование.
На ЧМ-2034 будут участвовать 48 сборных.
Деньги позволят создать инфраструктуру но не атмосферу.
Деньги позволят создать инфраструктуру но не атмосферу.