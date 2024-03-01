Саудовская Аравия презентовала заявку на проведение чемпионата мира-2034

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вчера, 21:35

Федерация футбола Саудовской Аравии представила официальную заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

Её слоган — «Растём. Вместе». Как сообщается на официальном сайте заявки, данный слоган стремится провести параллель между быстрой трансформацией страны и положительным влиянием, которое проведение турнира окажет как на международный футбол, так и на само соревнование.