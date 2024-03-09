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Зе Луиш готов вернуться в Россию

сегодня, 14:25

Жозе Фоуто, агент нападающего «Фаренсе» Зе Луиша, заявил, что его клиент готов вернуться в РПЛ.

У Зе Луиша истекает контракт с «Фаренсе» 24 июня, поэтому возвращение игрока в РПЛ возможно уже этим летом. Некоторые российские клубы спрашивали меня на предмет перехода Зе в ближайшее трансферное окно. Не буду раскрывать их названия, но по меркам РПЛ это важные команды.

Зе Луиш готов вернуться в Россию, он любит эту страну. Если для него проект клуба будет хорошим со спортивной и финансовой составляющей, то его устроит вариант возвращения в РПЛ.

Напомним, что в РПЛ Зе Луиш выступал за «Спартак» и «Локомотив».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:42
Зе Луиш готов вернуться в Россию .
wvybd7nfj448
wvybd7nfj448
сегодня в 15:38
Тут нужно еще несколько раз подумать о его приглашении.
ABir
ABir
сегодня в 15:18
Если состояние Зе устроит российские клубы
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 14:48
Лучше чем у него было в России, он не найдёт ни где!
Гость
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