Зе Луиш готов вернуться в Россию .

Жозе Фоуто, агент нападающего «Фаренсе» , заявил, что его клиент готов вернуться в РПЛ .

У Зе Луиша истекает контракт с «Фаренсе» 24 июня, поэтому возвращение игрока в РПЛ возможно уже этим летом. Некоторые российские клубы спрашивали меня на предмет перехода Зе в ближайшее трансферное окно. Не буду раскрывать их названия, но по меркам РПЛ это важные команды.