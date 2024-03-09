Жозе Фоуто, агент нападающего «Фаренсе» Зе Луиша, заявил, что его клиент готов вернуться в РПЛ.
У Зе Луиша истекает контракт с «Фаренсе» 24 июня, поэтому возвращение игрока в РПЛ возможно уже этим летом. Некоторые российские клубы спрашивали меня на предмет перехода Зе в ближайшее трансферное окно. Не буду раскрывать их названия, но по меркам РПЛ это важные команды.
Зе Луиш готов вернуться в Россию, он любит эту страну. Если для него проект клуба будет хорошим со спортивной и финансовой составляющей, то его устроит вариант возвращения в РПЛ.
Напомним, что в РПЛ Зе Луиш выступал за «Спартак» и «Локомотив».