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Могилевец высказался о возможном продолжении игровой карьеры

сегодня, 10:43

Экс-футболист сборной России Павел Могилевец ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры. Игрок на данный момент находится без клуба.

Рассчитываю ли еще поиграть? Не то чтобы. Серега Тумасян (агент игрока — прим. ред.) помогает с поисками, но я надежд не питаю. Летом будет последняя попытка. Никуда не устроюсь — закончу, думаю.

Было несколько вариантов из Казахстана, не срослось. Таиланд — то же самое. Меня хотел тренер, его убрали, и я больше не интересен. А, ну конечно! Еще за свой счет ездил на просмотр в футбольный клуб «Рогашка»!

Последнее место чемпионата Словении… Помог друг, который там давно живет. Я приехал, обрадовался: «Наконец попрактикуюсь в английском!» Потренировался, наступает день игры. Вышел за второй состав, отыграл час. Тяжеловато, я все-таки три месяца без команды. И дальше было что-то: на следующий день — еще одна игра! У меня такое впервые, чтобы два матча за два дня. Во втором я сыграл минут сорок, но «умер» уже через пятнадцать. Потом другу пишет спортивный директор: «Павел — не атлет-бегунок. У него слабые показатели на датчиках GPS». Мне впервые отказали из-за показаний датчиков! Но ладно, тут все честно. Сказали, как есть: у них нет времени ждать, пока наберу форму. Нет проблем.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 12:26
Вот это "профессионализм"... В 31 год за три месяца растерять форму. Что мешало тренироваться самостоятельно? Слабоумие?
Две неполных игры за два дня у профессионального футболиста вызывает шок? Тогда люди, работающие по пятидневке, вообще всю жизнь в а*уе пребывают.
t39zvwjjxsp2
t39zvwjjxsp2
сегодня в 11:34
Некоторые в Таиланд едут отдыхать, а он может там в футбол играть и отдыхать.
112910415
112910415
сегодня в 11:33
даже с Рогашкой не срослось ...
тогда закругляться надо с карьерой !
Вещий
Вещий
сегодня в 11:25
Медиалига есть если что... можно и там поиграть если желание будет.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:09
Это реклама или оправдание?
Гость
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