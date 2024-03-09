ЦСКА интересуется бразильцем, за которым следят «Манчестер Сити» и «Реал» .

1709965246

сегодня, 09:20

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Палмейраса» . Представители российского клуба встречались с агентом игрока, чтобы обсудить вопрос потенциального трансфера. Также за Гильерме следят: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал».

В «Палмейрасе» дали понять, что не отпустят своего игрока дешевле, чем за 60 миллионов евро. Бразильскому клубу принадлежит 80 % прав на Гильерме. Будущее 18-летнего бразильца определится летом.

Гильерме является воспитанником «Палмейраса». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провёл 5 матчей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Гильерме в 17 миллионов евро.