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ЦСКА интересуется бразильцем, за которым следят «Манчестер Сити» и «Реал»

сегодня, 09:20

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Палмейраса» Луису Гильерме. Представители российского клуба встречались с агентом игрока, чтобы обсудить вопрос потенциального трансфера. Также за Гильерме следят: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал».

В «Палмейрасе» дали понять, что не отпустят своего игрока дешевле, чем за 60 миллионов евро. Бразильскому клубу принадлежит 80 % прав на Гильерме. Будущее 18-летнего бразильца определится летом.

Гильерме является воспитанником «Палмейраса». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провёл 5 матчей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Гильерме в 17 миллионов евро.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:21
Интерес есть, денег нет ))).
lotsman
lotsman
сегодня в 10:45
ЦСКА тоже решил бразильскую диаспору создать.) Цена этому мальчишке 15 млн. Transfermarkt поднял планку до 17 млн. С Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Барселона и Реал будут торговаться в пределах 20 - 25 млн. Ну а для ЦСКА меньше чем за 60 не хотят уступать.)
m7rz66ttt9vu
m7rz66ttt9vu
сегодня в 09:40
Цена высока, надо конечно брать сейчас
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:36
ЦСКА выиграет эту борьбу.
k3mc9bqb3npy
k3mc9bqb3npy
сегодня в 09:34
Похоже у армейцев там нет шансов
32bgncwptcw2
32bgncwptcw2
сегодня в 09:31
Похоже, что нищий зашёл в дорогой ресторан и попросил меню посмотреть.
vyvmjb87cj2r
vyvmjb87cj2r
сегодня в 09:30
За 60 млн ЦСКА его точно не купит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:27
Этот трансфер по деньгам только Газпром потянет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:26
ЦСКА интересуется бразильцем, за которым следят «Манчестер Сити» и «Реал» .
Ну значит точно выберет ЦСКА !))
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