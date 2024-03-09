«Тулуза» дважды пыталась подписать Андрея Мостового за 5 млн евро

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сегодня, 11:43

Полузащитник «Зенита» мог продолжить карьеру в «Тулузе».

По данным источника, летом прошлого года французский клуб был готов заплатить за трансфер россиянина 5 млн евро. «Зенит» сразу же ответил отказом, поэтому до официального предложения дело не дошло. Вместо Мостового «Тулуза» подписала .

В сентябре 2023-го травму получил , на долгое время выбыв из строя. «Тулуза» снова попыталась подписать Мостового, отложив трансфер на январь 2024 года. «Зенит», чтобы не потерять футболиста, предложил полузащитнику новый контракт, потому что предыдущая сделка истекала летом 2024-го.