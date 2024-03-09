Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Тулуза» дважды пыталась подписать Андрея Мостового за 5 млн евро

сегодня, 11:43

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой мог продолжить карьеру в «Тулузе».

По данным источника, летом прошлого года французский клуб был готов заплатить за трансфер россиянина 5 млн евро. «Зенит» сразу же ответил отказом, поэтому до официального предложения дело не дошло. Вместо Мостового «Тулуза» подписала Арона Доннума.

В сентябре 2023-го травму получил Закария Абухлал, на долгое время выбыв из строя. «Тулуза» снова попыталась подписать Мостового, отложив трансфер на январь 2024 года. «Зенит», чтобы не потерять футболиста, предложил полузащитнику новый контракт, потому что предыдущая сделка истекала летом 2024-го.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЦСКА интересуется бразильцем, за которым следят «Манчестер Сити» и «Реал»
Сегодня, 09:20
СлухиМостовой в прошлом году отказался от перехода в «Тулузу»
Вчера, 19:59
В «Зените» отреагировали на слухи о возможном уходе Мостового
07 марта
Могилевец высказался о возможном продолжении игровой карьеры
07 марта
Агент Погба оценила слухи о переговорах команды Медиалиги с игроком
07 марта
Слухи«Спартак» отказался от трансфера полузащитника «Коринтианса»
06 марта
Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 11:53
Слюшай,какой нескромный предложений,эта ваш 5 млн! 15 давай!
fr65dgrj8phu
fr65dgrj8phu
сегодня в 11:46
Интересно как сложилась бы у него судьба???? Тогда!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 