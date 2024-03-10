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Карпин — 1-й по числу матчей в топ-5 лигах среди игроков стран бывшего СССР

сегодня, 14:54

Портал Transfermarkt опубликовал список игроков из стран бывшего СССР с наибольшим количеством матчей в топ-5 лигах.

Первое место занял Валерий Карпин (384). Нынешний главный тренер сборной России и «Ростова» выступал в Испании за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Мишель Тер-Закарян («Нант», «Монпелье») стал вторым (374). Замкнул тройку Леван Кобиашвили («Фрайбург», «Шальке», «Герта») (351).

Также в топ-10 вошли: Генрих Мхитарян (314), Александр Мостовой (311), Александр Глеб (295), Эрик Ассадурян (278), Андрей Шевченко (274), Каха Каладзе (247), Константин Рауш (246).

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 16:07
А Карпин то тот ещё фрукт,не знал!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:50
Написали бы еще сколько у действующих игроков игр...
minai
minai
сегодня в 15:42
Играл очень неплохо.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:27
Не перевариваю Карпина, совсем...
shlomo
shlomo
сегодня в 15:00
Красиво Валерка обошел всех.... вот и попал в историю.
Гость
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