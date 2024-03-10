Карпин — 1-й по числу матчей в топ-5 лигах среди игроков стран бывшего СССР

1710071669

сегодня, 14:54

Портал Transfermarkt опубликовал список игроков из стран бывшего СССР с наибольшим количеством матчей в топ-5 лигах.

Первое место занял (384). Нынешний главный тренер сборной России и «Ростова» выступал в Испании за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». («Нант», «Монпелье») стал вторым (374). Замкнул тройку («Фрайбург», «Шальке», «Герта») (351).

Также в топ-10 вошли: Генрих Мхитарян (314), Александр Мостовой (311), Александр Глеб (295), Эрик Ассадурян (278), Андрей Шевченко (274), Каха Каладзе (247), Константин Рауш (246).