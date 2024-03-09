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Гол в ворота «Зенита» стал юбилейным для Эрика Бикфалви

сегодня, 16:05
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви отметился забитым голом в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4).

Этот гол стал для румынского футболиста 60-м в составе команды из Екатеринбурга. Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 16:28
Это праздник для него,с нулём очков.
112910415
112910415
сегодня в 16:10
футболист хороший,
а результат матча - отнюдь !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:07
Хороший Форвард, настырный...
Гость
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