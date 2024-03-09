Гол в ворота «Зенита» стал юбилейным для Эрика Бикфалви

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви отметился забитым голом в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4).
Этот гол стал для румынского футболиста 60-м в составе команды из Екатеринбурга. Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года.
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви отметился забитым голом в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4).
Этот гол стал для румынского футболиста 60-м в составе команды из Екатеринбурга. Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года.
а результат матча - отнюдь !
а результат матча - отнюдь !