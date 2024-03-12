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Бердыев может вернуться в махачкалинское «Динамо»

вчера, 15:54

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил вероятность возвращения бывшего тренера команды Курбана Бердыева в клуб.

Нахожусь на постоянной связи с Бердыевым. На днях он должен приехать в Махачкалу.

Возможно ли возвращение Бердыева в «Динамо»? Возможно. Мы его, безусловно, возьмем. О чем идет речь? Бердыев – квалифицированный специалист в любой области, связанной с футболом. Он может оказаться полезным где угодно: в развитии игры в Дагестане, в оказании методической помощи детям не только нашего клуба, в оказании методической помощи главному тренеру. Когда я говорю, что, если он захочет, то будет работать, – это не значит, что мы немедленно должны убрать главного тренера. И сам Бердыев на это не пойдет.

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Все комментарии
cg2q25h22ktz
cg2q25h22ktz
вчера в 18:04
Тогда непонятно почему его убрали.
112910415
112910415
вчера в 17:19
старая любовь, она не ржавеет !
shur
shur
вчера в 16:59
...отдайте ему Сборную и всем хорошо будет , тихо и спокойно ...!
8g2rkkrwrxqt
8g2rkkrwrxqt
вчера в 16:50
Что-то не верится в это возвращение старого шамана
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:27
Возвращение в клуб "Кому за 70"... Методистом - консультантом...
shlomo
shlomo
вчера в 16:12
Були времена, когда Курбан был почти нарасхват, а теперь вот такие времена.
Гость
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