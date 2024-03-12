Бердыев может вернуться в махачкалинское «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» оценил вероятность возвращения бывшего тренера команды в клуб.

Нахожусь на постоянной связи с Бердыевым. На днях он должен приехать в Махачкалу.

Возможно ли возвращение Бердыева в «Динамо»? Возможно. Мы его, безусловно, возьмем. О чем идет речь? Бердыев – квалифицированный специалист в любой области, связанной с футболом. Он может оказаться полезным где угодно: в развитии игры в Дагестане, в оказании методической помощи детям не только нашего клуба, в оказании методической помощи главному тренеру. Когда я говорю, что, если он захочет, то будет работать, – это не значит, что мы немедленно должны убрать главного тренера. И сам Бердыев на это не пойдет.