Владелец «Милана» объяснил роль Ибрагимовича в клубе

Владелец «Милана» Джерри Кардинале рассказал о роли бывшего нападающего команды в клубе.

Ибрагимович — это мой человек на поле, у него есть авторитет, чтобы быть моим голосом при общении с игроками, тренерами и руководством. То, что мы хорошо узнали Ибру, было одним из преимуществ.

Когда я познакомился со Златаном, то был по-настоящему заинтригован. Он замечательный командный игрок, и если у вас получается внедрить командную работу в бизнес, то вы можете добиться большего. Когда покупают клубы, то полагаются на множество разных консультантов, но кто знает «Милан» и европейский футбол лучше Златана? У нас есть опыт сотрудничества с такими людьми, как он, — от Дуэйна Джонсона до Леброна Джеймса, а также с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. И в Златане я вижу то же самое.