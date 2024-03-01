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Владелец «Милана» объяснил роль Ибрагимовича в клубе

вчера, 11:20

Владелец «Милана» Джерри Кардинале рассказал о роли бывшего нападающего команды Златана Ибрагимовича в клубе.

Ибрагимович — это мой человек на поле, у него есть авторитет, чтобы быть моим голосом при общении с игроками, тренерами и руководством. То, что мы хорошо узнали Ибру, было одним из преимуществ.

Когда я познакомился со Златаном, то был по-настоящему заинтригован. Он замечательный командный игрок, и если у вас получается внедрить командную работу в бизнес, то вы можете добиться большего. Когда покупают клубы, то полагаются на множество разных консультантов, но кто знает «Милан» и европейский футбол лучше Златана? У нас есть опыт сотрудничества с такими людьми, как он, — от Дуэйна Джонсона до Леброна Джеймса, а также с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. И в Златане я вижу то же самое.

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Все комментарии
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вчера в 13:45
Будут просто платить зарплату за то, что есть.
uqn6d587s3mk
uqn6d587s3mk
вчера в 13:43
Златан будет паханом
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:41
Да он просто больной - будет только мешать.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:36
Думаю что Ибру будут слушать !
112910415
112910415
вчера в 12:19
какая глыба,
какой матёрый человечище !
shlomo
shlomo
вчера в 11:35
Златан конечно был авторитетом, даже если просто был в команде..
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