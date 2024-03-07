Даррен Флетчер может занять новую должность в «Манчестер Юнайтед»

Технический директор «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер может занять в клубе новую должность.
Сообщается, что название его нынешней роли не в полной мере отражает исполняемые специалистом функции, поскольку он является связующим звеном молодёжной и основной команды.
Совладелец «дьяволов» Джим Рэтклифф планирует найти другого технического директора, который будет работать с новым спортивным директором Дэном Эшуорт в сфере поиска кадров. Помимо этого, специалисты будут курировать департаменты спортивной науки, медицины, силовой подготовки и питания.
Флетчер хочет остаться в МЮ, несмотря на интерес к нему со стороны ряда клубов.