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Даррен Флетчер может занять новую должность в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:38

Технический директор «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер может занять в клубе новую должность.

Сообщается, что название его нынешней роли не в полной мере отражает исполняемые специалистом функции, поскольку он является связующим звеном молодёжной и основной команды.

Совладелец «дьяволов» Джим Рэтклифф планирует найти другого технического директора, который будет работать с новым спортивным директором Дэном Эшуорт в сфере поиска кадров. Помимо этого, специалисты будут курировать департаменты спортивной науки, медицины, силовой подготовки и питания.

Флетчер хочет остаться в МЮ, несмотря на интерес к нему со стороны ряда клубов.

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