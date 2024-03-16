«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания Мамардашвили

«Ньюкасл» рассматривает возможность перехода вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили. Об этом сообщает CaughtOffside со ссылкой на The Times.
Отмечается, что в последнее время «сороки» наблюдали за игроком сборной Грузии.
Главный тренер английской команды Эдди Хау является большим поклонником футболиста. В клубе считают, что Мамардашвили станет подходящим дополнением для команды.
Почему Бавария не присматривается к этому вратарю??? Георгий стал бы хорошей заменой Нойеру!
Почему Бавария не присматривается к этому вратарю??? Георгий стал бы хорошей заменой Нойеру!