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«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания Мамардашвили

вчера, 12:42

«Ньюкасл» рассматривает возможность перехода вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили. Об этом сообщает CaughtOffside со ссылкой на The Times.

Отмечается, что в последнее время «сороки» наблюдали за игроком сборной Грузии.

Главный тренер английской команды Эдди Хау является большим поклонником футболиста. В клубе считают, что Мамардашвили станет подходящим дополнением для команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:47
есть опасение, что не потянет
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:07
В АПЛ затеряется он
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:01
Не думаю, что Георгий выиграет конкуренцию у Ника Поупа, но вратарь он хороший! Хотя, Поуп сейчас востанавливается после травмы, и у грузинского кипера будет шанс проявить себя во время летней предсезонки и попытаться вытеснить Ника из основы!
Почему Бавария не присматривается к этому вратарю??? Георгий стал бы хорошей заменой Нойеру!
Вещий
Вещий
вчера в 13:46
А если АПЛ не его чемп и он там просто не заиграет???? ... рискованно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:40
Саакашвили из тюрьмы ещё в придачу заберите...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:38
Деньгами не бедствуют!Могут подписать без проблем
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:36
Грузинских игроко стали ценить в европе !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:56
Лишь бы не зазнался, что зовут в один из грандов АПЛ...
galem72
galem72
вчера в 12:53
Интересная информация от Таймс. Но надо понимать, что переход кипера из ЛЛ в АПЛ — всегда большой риск, какими бы классными ни были его выступления за местных Мышей.
dsz2njwvayx4
dsz2njwvayx4
вчера в 12:48
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