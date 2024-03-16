«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания Мамардашвили

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вчера, 12:42

«Ньюкасл» рассматривает возможность перехода вратаря «Валенсии» . Об этом сообщает CaughtOffside со ссылкой на The Times.

Отмечается, что в последнее время «сороки» наблюдали за игроком сборной Грузии.

Главный тренер английской команды Эдди Хау является большим поклонником футболиста. В клубе считают, что Мамардашвили станет подходящим дополнением для команды.