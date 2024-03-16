«Барселона» получила новое предложение из Саудовской Аравии по Рафинье

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вчера, 12:33

«Барселона» на прошлой неделе получила новое предложение из Саудовской Аравии по форварду .

По информации источника, фактически, сумма, которую готовы заплатить за игрока, намного превысит 80 млн евро, в которые каталонский клуб оценил футболиста несколько месяцев назад. Сообщается, что интерес проявляют «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

Сам нападающий не думает об уходе из команды.