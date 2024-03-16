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«Барселона» получила новое предложение из Саудовской Аравии по Рафинье

вчера, 12:33

«Барселона» на прошлой неделе получила новое предложение из Саудовской Аравии по форварду Рафинье.

По информации источника, фактически, сумма, которую готовы заплатить за игрока, намного превысит 80 млн евро, в которые каталонский клуб оценил футболиста несколько месяцев назад. Сообщается, что интерес проявляют «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

Сам нападающий не думает об уходе из команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:40
надо настроиться на продажу !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 15:11
За 100 миллионов можно и нужно продавать)
Но вот захочет ли сам игрок?
За такие деньги можно было бы много проблем решить в клубе..
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:51
Надо продавать конечно за такие деньги. Рафинья не является ключевым игроком. Молодой Ямаль уже лучше него играет.
9nsf87yjvka5
9nsf87yjvka5
вчера в 13:47
Думаю, что Барсе можно еще и поторговаться до 100 лямов....
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:35
Чего тут думать,за такую цену надо продавать, может ещё накинут!
shlomo
shlomo
вчера в 12:44
Вот бы саудовцы купили мой старый телевизор по цене нового...

Если это правда, стоит завернуть в прочную блестящую упаковку, подвязать бантиком и за свой счет отправить первым же рейсом прямиком до СА, может даже чартером. Если надо кого-то продавать, то пусть это будет он а не Араухо или Френки.
Гость
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