«Барселона» получила новое предложение из Саудовской Аравии по Рафинье

«Барселона» на прошлой неделе получила новое предложение из Саудовской Аравии по форварду Рафинье.
По информации источника, фактически, сумма, которую готовы заплатить за игрока, намного превысит 80 млн евро, в которые каталонский клуб оценил футболиста несколько месяцев назад. Сообщается, что интерес проявляют «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».
Сам нападающий не думает об уходе из команды.
Но вот захочет ли сам игрок?
За такие деньги можно было бы много проблем решить в клубе..
Но вот захочет ли сам игрок?
За такие деньги можно было бы много проблем решить в клубе..
Если это правда, стоит завернуть в прочную блестящую упаковку, подвязать бантиком и за свой счет отправить первым же рейсом прямиком до СА, может даже чартером. Если надо кого-то продавать, то пусть это будет он а не Араухо или Френки.
Если это правда, стоит завернуть в прочную блестящую упаковку, подвязать бантиком и за свой счет отправить первым же рейсом прямиком до СА, может даже чартером. Если надо кого-то продавать, то пусть это будет он а не Араухо или Френки.