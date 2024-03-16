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Иммобиле хочет покинуть «Лацио» из-за фанатов клуба

сегодня, 00:48

Нападающий Чиро Иммобиле намерен уйти из «Лацио».

Некоторые фанаты считают, что игрок виноват в увольнении главного тренера Маурицио Сарри. В среду футболист стоял в пробке вместе с женой и 4-летним сыном. Один из болельщиков «орлов» его увидел и стал ругаться, ребенок испугался. В четверг супругу Иммобиле оскорбляли на улице. Помимо этого, на Чиро в течение нескольких месяцев нападают в соцсетях.

«Лацио» опубликовал заявление, в котором выразил поддержку нападающему и его близким, а также осудил действия фанатов.

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Все комментарии
hafdh4u943e8
hafdh4u943e8
сегодня в 02:19
Да ради бога, уходи.
ABir
ABir
сегодня в 02:01
Будет весьма отвратительно, если футболисту придется сменить клуб, а подозрения фанатов не подтвердятся. Впрочем, когда в Европе. Любили докапываться до правды?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:17
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