Иммобиле хочет покинуть «Лацио» из-за фанатов клуба

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сегодня, 00:48

Нападающий намерен уйти из «Лацио».

Некоторые фанаты считают, что игрок виноват в увольнении главного тренера . В среду футболист стоял в пробке вместе с женой и 4-летним сыном. Один из болельщиков «орлов» его увидел и стал ругаться, ребенок испугался. В четверг супругу Иммобиле оскорбляли на улице. Помимо этого, на Чиро в течение нескольких месяцев нападают в соцсетях.

«Лацио» опубликовал заявление, в котором выразил поддержку нападающему и его близким, а также осудил действия фанатов.