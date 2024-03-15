«Наполи» предлагает Хвиче контракт до 2029 года

«Наполи» намерен сохранить в своём составе полузащитника Хвичу Кварацхелию.
По данным источника, неаполитанский клуб предлагает грузину контракт до лета 2029 года.
Заработная плата Хвичи по новому соглашению составит 4 млн евро за сезон (плюс 1 млн евро в качестве бонусов).
Лучший дриблер ЛЧ.....и 83000 евро в неделю???
Да в Англии за такие деньги топ-игроки даже и тренироваться не будут...
Лучший дриблер ЛЧ.....и 83000 евро в неделю???
Да в Англии за такие деньги топ-игроки даже и тренироваться не будут...