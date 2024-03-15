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«Наполи» предлагает Хвиче контракт до 2029 года

вчера, 12:43

«Наполи» намерен сохранить в своём составе полузащитника Хвичу Кварацхелию.

По данным источника, неаполитанский клуб предлагает грузину контракт до лета 2029 года.

Заработная плата Хвичи по новому соглашению составит 4 млн евро за сезон (плюс 1 млн евро в качестве бонусов).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:04
Хвича "перерос" эту команду, как перерос её Осимхен. Ему самому неинтересно будет "ковыряться" в середняке чемпионата Италии все последующие годы до окончания контракта за весьма скромную предложенную сумму. При первой же представившейся возможности уйдёт.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:55
Надо соглашаться, пока предлагают. Играет он хуже, чем в прошлом сезоне и вряд ли получит предложение лучше, чем от Наполи.
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:52
Хвича скорее всего подпишет контракт. Железный игрок основы, болельщики от него в восторге и президент по ходу очень хочет, чтобы он остался. Хоть и грузин играет не лучшим образом, но для такого Наполи это запредельный уровень.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:21
Только идиот может отказаться от такого предложения,но прийдётся сидеть без титулов !
112910415
112910415
вчера в 13:29
а гранды кружат вокруг и искушают ... или нет ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:23
Не знаю, я видел неуклюжего посредственного игрока, который никогда не выходит на мячи, ему дают, он на месте только принимает, поэтому ему пасы это половина перехватов)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:22
Мамука)
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:12
Кто у него интересно агент ??!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:59
Смеются что ли???
Лучший дриблер ЛЧ.....и 83000 евро в неделю???
Да в Англии за такие деньги топ-игроки даже и тренироваться не будут...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:49
Ошибка Лаурентиса! продавать надо пока ценится...потом и за 10 лямов не найдешь покупателя
nubom
nubom
вчера в 12:48
Даже не верится, что еще два года назад брал Казань...
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