«Наполи» предлагает Хвиче контракт до 2029 года

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вчера, 12:43

«Наполи» намерен сохранить в своём составе полузащитника .

По данным источника, неаполитанский клуб предлагает грузину контракт до лета 2029 года.

Заработная плата Хвичи по новому соглашению составит 4 млн евро за сезон (плюс 1 млн евро в качестве бонусов).