Бывший генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос о будущем Джикии

Бывший генеральный директор «Спартака» полагает, что защитник останется в московском клубе.

Не теряю надежды, что руководство и футболист найдут компромисс. В то же время надо понимать: те деньги, которые сегодня получает Джикия, завтра ему не предложат. Это касается и других игроков, включая Зобнина, у которого летом заканчивается контракт. Моложе-то они не становятся...

Но главное — рынок не может постоянно работать на повышение, особенно в нынешних условиях, когда мы отрезаны от еврокубков. Сейчас все наши клубы постепенно снижают футболистам зарплаты, вводят внутренний потолок, прописывают в соглашениях фиксированный курс евро к рублю либо переводят контракты в рубли. Говорят, даже «Зенит» к этому пришел.

Где-то писали, что Джикия зарабатывает 2,3 миллиона евро в год? Без комментариев. В любом случае теперь будет меньше, по зарплате придется упасть. Георгий, как человек адекватный, наверняка все прекрасно понимает.

Он капитан «Спартака», очень много сделал для клуба, об этом тоже нельзя забывать. Если бы решение зависело от меня, я бы обязательно продлил с ним контракт. Конечно, с понижением, да и срок, чтобы вдолгую не загонять, был бы «1+1» или «2+1», а не «3+1», как, возможно, хотелось бы игроку.

На мой взгляд, Джикия должен закончить карьеру в «Спартаке», а потом приносить ему пользу уже в качестве менеджера. Как Аршавин в «Зените», например.