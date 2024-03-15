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«Зенит» летом обсудит с Алипом перспективы продолжения сотрудничества

вчера, 17:27

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, дали комментарий на тему возможного ухода футболиста из команды летом.

В начале этого лета мы планируем разговаривать с руководством «Зенита» о будущем Нуралы в клубе, как в команде видят его потенциал. Игрок заявил о себе, поэтому интересны его дальнейшие перспективы и возможности. Договорились об этом с руководством «Зенита», на что они ответили: «Хорошо. Давайте встретимся и будем разговаривать».

Пока мы не форсируем события. Сейчас Алип находится на сборах своей национальной команды, и все идет по плану.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:55
всё правильно, а этот Круговой не мог спокойно дождаться лета у него засвербило в одном месте
9aaeq396s5p7
9aaeq396s5p7
вчера в 21:03
77 Зенит набрал, теперь разгребают.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:13
Будет день, будет и пища...:)))) ... думаю что все будет по плану.
sv_1969
sv_1969 ответ Гус Пойет (раскрыть)
вчера в 17:42
    dh3dc35cyysf
    dh3dc35cyysf
    вчера в 17:34
    Это звучит короче - в Сочи!
    Гость
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