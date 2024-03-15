«Зенит» летом обсудит с Алипом перспективы продолжения сотрудничества

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы защитника «Зенита» , дали комментарий на тему возможного ухода футболиста из команды летом.

В начале этого лета мы планируем разговаривать с руководством «Зенита» о будущем Нуралы в клубе, как в команде видят его потенциал. Игрок заявил о себе, поэтому интересны его дальнейшие перспективы и возможности. Договорились об этом с руководством «Зенита», на что они ответили: «Хорошо. Давайте встретимся и будем разговаривать».

Пока мы не форсируем события. Сейчас Алип находится на сборах своей национальной команды, и все идет по плану.