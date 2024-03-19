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Спаллетти объяснил запрет на игровые приставки в сборной Италии

сегодня, 08:58

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, почему запретил футболистам играть в приставку.

Мы организуем игровую комнату, которую каждый сможет использовать, поскольку важно отвлечься и побыть всем вместе. Однако в 00.30 все должны вернуться в свои комнаты, чтобы поспать.

Мне не нравится, когда что-либо превращается в зависимость. Это не должно влиять на твою работу. Если кто-то хочет транжирить свое время, ему не следует прибывать в национальную команду.

Ранее сборная Италии назвала состав на мартовские товарищеские матчи.

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Все комментарии
Cules2013
Cules2013 ответ pn58harf9k5e (раскрыть)
сегодня в 18:16
Пусть на поле играются. Это и есть их работа.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:46
В 00:30...

Да это ещё поблажка, небось сам Спалл присел фифку...)) и будет рубиться после 00:30)
bxn4un54b3rw
bxn4un54b3rw
сегодня в 11:19
Просмотр фильмов для взрослых тоже будет под запретом.
2rapk7qjzyum
2rapk7qjzyum
сегодня в 10:27
Дисциплина должна быть на первом месте!
pn58harf9k5e
pn58harf9k5e
сегодня в 09:27
Злой тренер,не даст парням поиграться
Гость
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