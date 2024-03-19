Спаллетти объяснил запрет на игровые приставки в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, почему запретил футболистам играть в приставку.
Мы организуем игровую комнату, которую каждый сможет использовать, поскольку важно отвлечься и побыть всем вместе. Однако в 00.30 все должны вернуться в свои комнаты, чтобы поспать.
Мне не нравится, когда что-либо превращается в зависимость. Это не должно влиять на твою работу. Если кто-то хочет транжирить свое время, ему не следует прибывать в национальную команду.
Ранее сборная Италии назвала состав на мартовские товарищеские матчи.
Да это ещё поблажка, небось сам Спалл присел фифку...)) и будет рубиться после 00:30)
Да это ещё поблажка, небось сам Спалл присел фифку...)) и будет рубиться после 00:30)