Почеттино устроил барбекю для команды. Дождь прервал мероприятие

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вчера, 17:11

Главный тренер «Челси» организовал мероприятие для команды.

Специалист устроил барбекю для футболистов и персонала «синих» на базе клуба. Рулевой полагает, что это могло бы укрепить сплоченность коллектива.

Стоит отметить, что футболистам запретили употреблять чипсы, алкоголь и жирное мясо. Альтернативой стали фирменные сосиски и говядина.

Позднее погодные условия внесли изменения: команде пришлось уйти в помещение из-за дождя.