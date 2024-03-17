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Почеттино устроил барбекю для команды. Дождь прервал мероприятие

вчера, 17:11

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино организовал мероприятие для команды.

Специалист устроил барбекю для футболистов и персонала «синих» на базе клуба. Рулевой полагает, что это могло бы укрепить сплоченность коллектива.

Стоит отметить, что футболистам запретили употреблять чипсы, алкоголь и жирное мясо. Альтернативой стали фирменные сосиски и говядина.

Позднее погодные условия внесли изменения: команде пришлось уйти в помещение из-за дождя.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 00:15
Если тренер не понимает, что сплотить коллектив должна цель либо идея, а не безалкогольная попойка, каких результатов от него ждёт руководство?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:05
Всё в стиле Почеттино, ведь для того, что бы сказать, что был на барбекю не обязательно дожарить мясо...
sy2n4wtvkv74
sy2n4wtvkv74
вчера в 18:44
Задумано хорошо, а исполнено отвратительно....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:31
Не надо заигрывать с игроками, они этого не заслуживают.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:03
Надо было наоборот алкашку оставлять - сразу бы стало понятно кого продавать надо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:46
Очень жаль.

Ведь "Челси" потерял любимое в последние годы 10-е место, и было важно сплотиться, чтобы вернуть его.

Теперь не сплотились, и такой амбициозный результат может быть под угрозой)
112910415
112910415
вчера в 17:41
знак свыше, однако !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:37
Даже барбеккю не смог выиграть.
Тренер-бестрофейник во всём
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:26
Это был "дождь" из слёз болельщиков клуба...)))
Гость
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