Почеттино устроил барбекю для команды. Дождь прервал мероприятие

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино организовал мероприятие для команды.
Специалист устроил барбекю для футболистов и персонала «синих» на базе клуба. Рулевой полагает, что это могло бы укрепить сплоченность коллектива.
Стоит отметить, что футболистам запретили употреблять чипсы, алкоголь и жирное мясо. Альтернативой стали фирменные сосиски и говядина.
Позднее погодные условия внесли изменения: команде пришлось уйти в помещение из-за дождя.
Ведь "Челси" потерял любимое в последние годы 10-е место, и было важно сплотиться, чтобы вернуть его.
Теперь не сплотились, и такой амбициозный результат может быть под угрозой)
Ведь "Челси" потерял любимое в последние годы 10-е место, и было важно сплотиться, чтобы вернуть его.
Теперь не сплотились, и такой амбициозный результат может быть под угрозой)
Тренер-бестрофейник во всём
Тренер-бестрофейник во всём