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Вратарь «Уфы» назвал причины, по которым принял гражданство Таджикистана

вчера, 11:52

Вратарь «Уфы» Олег Баклов рассказал о причинах, по которым оформил гражданство Таджикистана.

Тут сошлось много факторов. Я думал об этом. Шансов попасть в сборную России ничтожно мало — нужно быть первым номером в клубе РПЛ, постоянно играть на высоком уровне, чтобы тебя видели. Вторую и Первую лиги мы не берём — оттуда не вызывают. К тому же мы не знаем, когда Россию вернут в международные соревнования. Мне кажется, к этому моменту моя карьера уже закончится. А Таджикистан — моя историческая родина, я там родился. В раннем детстве оттуда уехал.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 13:34
Почему бы и нет, если там ждут
Интерес
Интерес
вчера в 13:02
Теперь и мы знаем о твоём бренном существовании.Вперёд!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:32
Про отстранения сборной мог бы не упоминать, достаточно было сказать, что попасть в сборную России даже в запасные, шансов нет и не будет.
Так, что никаких вопросов к Баклову нет, пусть спокойно играет за Таджикистан.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:16
Подробно..доходчиво...аргументированно...откровенно...
Удачи парню !!!
ОПС
ОПС
вчера в 12:07
Если там родился, то тогда и вопросов никаких быть не должно. Все правильно сделал. Остается пожелать удачи.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:54
Да его выбор понятен
Гость
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