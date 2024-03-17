Вратарь «Уфы» назвал причины, по которым принял гражданство Таджикистана

Вратарь «Уфы» рассказал о причинах, по которым оформил гражданство Таджикистана.

Тут сошлось много факторов. Я думал об этом. Шансов попасть в сборную России ничтожно мало — нужно быть первым номером в клубе РПЛ , постоянно играть на высоком уровне, чтобы тебя видели. Вторую и Первую лиги мы не берём — оттуда не вызывают. К тому же мы не знаем, когда Россию вернут в международные соревнования. Мне кажется, к этому моменту моя карьера уже закончится. А Таджикистан — моя историческая родина, я там родился. В раннем детстве оттуда уехал.