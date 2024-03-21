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Стало известно, сколько РФС заплатил Сербии и Парагваю за матчи с Россией

сегодня, 09:14

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, сколько заплатили сборным Камеруна, Сербии и Парагвая за товарищеские игры со сборной России.

За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не 900 тысяч евро. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили ещё меньше – и тем и тем.

У всех сборных, кто к нам приезжает, большие расходы. Любая сборная – это 45–60 человек. Любая сборная летит сюда с дополнительными пересадками. Плюс возникают расходы по привозу игроков в место общего сбора с учётом всей специфики логистики. Так что цена вырастает. Мы платим федерации, а они дальше решают все вопросы. Мы не оплачиваем перелёты дополнительно. Они могут доехать на телеге, дойти пешком – сэкономить. Но вряд ли эти уважаемые люди на такое пойдут.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:15
"Байкалу-38". Я готов с вами согласиться, но только в том случае, если бы нашей сборной предстояли официальные (отборочные ) матчи к ЧЕ и ЧМ, и команде надо было к ним готовиться, встречаясь с различными сборными. Тогда бы никаких вопросов к РФС не было, а я был бы двумя руками "за". Но здесь...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:05, ред.
Как это всё по - русски: покупать соперников для сборной. Лично я, хотя и догадывался ранее об этом, испытываю вселенский стыд, узнавая о таких выкрутасах.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:15
Но хоть в этом случае деньги пошли на дело, Так что не стоит их жалеть. Ждем хорошей и интересной игры.
2d8evacvcn96
2d8evacvcn96
сегодня в 11:37
РФС обеспечивает проведение интересных и значимых товарищеских матчей, привлекая к участию в них сборные разных стран. Важно отметить, что каждая игра не только способствует развитию международного спортивного сотрудничества, но и требует определенных затрат. Приятно осознавать, что РФС добросовестно подходит к этому вопросу, оплачивая приезд команд и учитывая все необходимые расходы.
Байкал-38
Байкал-38 ответ rtkqhdjd9y7j (раскрыть)
сегодня в 11:00, ред.
Даже сборная Франции, Аргентины и Бразилии когда выступают принимающей стороной тоже платят за то, что бы с ними сыграли.
Но это не значит, что с ними играют только за деньги.
Принимающая сторона всегда платит гостям.
Это то же самое сказать когда наши играют на везде "что бы сыграть с нами нам за это готовы платить".
112910415
112910415
сегодня в 10:41
бесплатного сыра вообще не бывает )
lotsman
lotsman ответ rtkqhdjd9y7j (раскрыть)
сегодня в 09:54
За просто так, товарищеские матчи, не играются. Расходы на участие в матче оплачивает приглашающая сторона. Если бы на матч договаривалась Сербия, то и расходы оплачивала бы Сербия. Но так, как в сложившейся обстановке, устраивать товарищеские матчи, чтобы сборная играла, приходится нам, то и расходы оплачиваем мы.
rtkqhdjd9y7j
rtkqhdjd9y7j
сегодня в 09:39
За просто так с нами вообще походу никто уже не играет
adekvat
adekvat ответ xxwhyndn338g (раскрыть)
сегодня в 09:36
Кубинцы дешевли обошлись, бутсы им купили и все.
xxwhyndn338g
xxwhyndn338g
сегодня в 09:18
И разве стоило оно столько денег
Гость
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