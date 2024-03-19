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CIES назвал самых дорогих футболистов из лиг, не входящих в топ-5

вчера, 23:59

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил список футболистов с самой высокой оценочной трансферной стоимостью из лиг, не входящих в топ-5.

Первое место занимает защитник «Бенфики» Антонио Силва (114,7 млн евро). На второй строчке находится его одноклубник — полузащитник Жоау Невеш (95,5 млн). Замыкает топ-3 защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу (87,4 млн).

Далее в топ-10 идут Эндрик («Палмейрас», 80,5 млн), Усман Диоманде («Спортинг», 78,4 млн), Йоррель Хато («Аякс», 78,1 млн), Анатолий Трубин («Бенфика», 72,8 млн), Диогу Кошта («Порту», 71,5 млн), Брайан Бробби («Аякс», 69,8 млн), Кеннет Тэйлор («Аякс», 66,4 млн).

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:14
Португальцы, как обычно, в лидерах... , голландцы, немного бразильцев и 404...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:06
И все португальцы. Умеют же они растить игроков.
Гость
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