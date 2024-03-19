CIES назвал самых дорогих футболистов из лиг, не входящих в топ-5

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вчера, 23:59

Международный центр спортивных исследований ( CIES Football Observatory) составил список футболистов с самой высокой оценочной трансферной стоимостью из лиг, не входящих в топ-5.

Первое место занимает защитник «Бенфики» (114,7 млн евро). На второй строчке находится его одноклубник — полузащитник (95,5 млн). Замыкает топ-3 защитник «Спортинга» (87,4 млн).

Далее в топ-10 идут («Палмейрас», 80,5 млн), («Спортинг», 78,4 млн), («Аякс», 78,1 млн), («Бенфика», 72,8 млн), («Порту», 71,5 млн), («Аякс», 69,8 млн), («Аякс», 66,4 млн).